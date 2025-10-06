विज्ञापन
'वर्ल्ड कप खेलना है तो...' रोहित शर्मा-विराट कोहली को मिली घरेलू क्रिकेट खेलने की 'सलाह'

Irfan Pathan Advice for Rohit Sharma and Virat Kohli: इरफान पठान का मानना ​​है कि 2027 के वनडे विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए रोहित को घरेलू क्रिकेट में नियमित रूप से खेलना होगा.

  • गिल को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है जिससे रोहित के भविष्य पर सवाल उठे हैं.
  • इरफान ने कहा है कि रोहित और कोहली को 2027 विश्व कप तक खेलने के लिए घरेलू क्रिकेट में नियमित खेलना आवश्यक होगा.
  • पठान ने बताया कि नियमित गेम टाइम और फिटनेस, रोहित और कोहली के लिए विश्व कप तक खेलने में अहम भूमिका निभाएंगे.
शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद से रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे फॉर्मेट में भविष्य को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं. चयनकर्ता गिल को ऑल-फॉर्मेट कप्तान के तौर पर देख रहे हैं और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही गिल को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले वनडे टीम की भी कमान सौंपी गई है. बोर्ड के इस फैसले ने पूर्व कप्तान रोहित को लेकर नए सवालों को जन्म दे दिया है. हिटमैन 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. लेकिन, वह खेल पाएंगे या नहीं, यह इस पर तय करता है कि बोर्ड उन्हें प्लान में देख रहा है या नहीं? इन चर्चाओं के बीच पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना ​​है कि 2027 के वनडे विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए रोहित को घरेलू क्रिकेट में नियमित रूप से खेलना होगा.

बीसीसीआई ने अगले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए गिल की अगुवाई में टीम इंडिया का ऐलान किया है, जिसमें रोहित और कोहली दोनों शामिल हैं. मई में आईपीएल 2025 के समाप्त होने के बाद से ये दोनों दिग्गज पहली बार पेशेवर क्रिकेट में वापसी करेंगे. हालांकि, पठान ने आगाह किया कि अगर वे 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अगले विश्व कप तक खेलना जारी रखना चाहते हैं, तो प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से लंबा ब्रेक नियमित नहीं हो सकता.

इरफान पठान ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा,"रोहित (शर्मा) और विराट (कोहली) 2027 विश्व कप खेलना चाहते हैं, लेकिन गेम फिटनेस उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी. रोहित ने अपनी फिटनेस पर अच्छा काम किया है. वह उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. लेकिन नियमित फिटनेस और गेम टाइम फिटनेस है... यदि आप नियमित क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो उन दोनों को कुछ गेम टाइम सुनिश्चित करना होगा. उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा."

पूर्व ऑल-राउंडर ने आगे कहा,"वे बड़े खिलाड़ी हैं और जानते हैं कि क्या करना है. उनके पास दुनिया का सारा अनुभव है. लेकिन वे टी20 भी नहीं खेल रहे हैं, इसलिए बड़े विश्व कप से पहले खेले जाने वाले कुछ मैचों के बीच बड़ा अंतराल होगा. इसके लिए फिट होने के लिए उन्हें नियमित खेल समय की आवश्यकता होगी. तभी उनका 2027 विश्व कप खेलने का सपना सच होगा."

