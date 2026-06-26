आयरलैंड ने रचा इतिहास, विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ हासिल की पहली जीत

Ireland make history : आयरलैंड ने आक्रामक बल्लेबाजी के बाद मैट हॉलार्ड (28 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में अनुशासित गेंदबाजी के दम पर दो मैचों की सीरीज में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शुक्रवार को यहां भारत को 34 रन से हराकर इतिहास रच दिया. मौजूदा टी20 चैंपियन भारत के खिलाफ किसी भी प्रारूप में आयरलैंड की यह पहली जीत है. इसके साथ ही दो मैचों की सीरीज में उसने 1-0 की बढ़त बना ली. आयरलैंड के कप्तान लोर्कान टकर ने 36 गेंदों में 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. उन्हें गेराथ डेलानी (32 गेंदों में 49 रन) का अच्छा साथ मिला. पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने खराब शुरुआत से उबरते हुए नौ विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी नहीं कर सके और टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर सिमट गई. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (50) ने 20 गेंदों में शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई खास साथ नहीं मिला.

आयरलैंड के लिए पदार्पण कर रहे तेज गेंदबाज जय मूंद्रा (26 रन पर दो विकेट) ने भारत को पहला झटका दिया। उन्होंने अपने मूल देश के खिलाफ संजू सैमसन (04) को बोल्ड कर पहली सफलता हासिल की. इसके बाद आयरलैंड के गेंदबाजों ने लगातार सटीक लेंथ पर गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक विकेट गंवाते रहे.

इशान किशन (01) ‘प्लेयर ऑफ द मैच' हॉलार्ड की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कप्तान लोर्कान टकर को कैच दे बैठे। भारत के नियमित टी20 कप्तान के रूप में पहला मैच खेल रहे श्रेयस अय्यर (03) भी हॉलार्ड की धीमी गेंद को सही ढंग से नहीं खेल सके और बाउंडी के पास जॉर्ज डॉकरेल के हाथों लपके गए. भारत ने पावरप्ले में 68 रन बनाये लेकिन तब तक उसके तीन विकेट गिर चुके थे.

अभिषेक शर्मा ने तेज बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर में लियाम मैकार्टी पर चार चौके लगाए और महज 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह इसके तुरंत बाद मैकार्टी की गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए बेन कैलिट्ज को कैच दे बैठे।.

तिलक वर्मा (19) और शिवम दुबे (25) भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके.आखिरी उम्मीद तब खत्म हो गई जब अर्शदीप सिंह मैथ्यू हंपहरेज (38 रन पर तीन विकेट) का शिकार बने और भारत की पूरी टीम 148 रन पर आउट हो गई. इससे पहले भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरुआत में सधी हुई गेंदबाजी की, लेकिन आयरलैंड ने पावरप्ले के बाद शानदार वापसी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया.

भारत की ओर से हर्षित राणा सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने चार ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट लिए. प्रसिद्ध कृष्णा महंगे साबित हुए. उन्होंने बिना कोई विकेट लिए 57 रन खर्च किए. अर्शदीप और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट हासिल किए, जबकि दुबे को एक सफलता मिली.

15 साल के किशोर सनसनी वैभव सूर्यवंशी का बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय पदार्पण इस मैच में नहीं हो सका.

भारतीय तेज गेंदबाजों ने पावरप्ले में टिम टेक्टर (17), हैरी टेक्टर (0) और रॉस एडेयर (12) को जल्दी पवेलियन भेजकर 30 रन तक आयरलैंड के तीन विकेट झटक लिए। पहले छह ओवर में आयरलैंड केवल 36 रन ही बना सका. दुबे ने कैलिट्ज (15) की संक्षिप्त पारी का अंत किया। उस समय आयरलैंड का स्कोर चार विकेट पर 51 रन था.

इसके बाद कप्तान टकर और डेलानी ने पारी को संभालते हुए पांचवें विकेट के लिए 64 रन जोड़े. टकर शुरुआत में धीमे रहे, लेकिन जल्द ही उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाते हुए अक्षर पटेल के खिलाफ 13वें ओवर में लगातार दो चौके और एक छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद पर उन्होंने शानदार स्कूप शॉट खेलकर चौका भी जड़ा. टकर की पारी का अंत हर्षित राणा की धीमी बाउंसर पर तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट होने के साथ हुआ.

इसके बाद डेलानी और जॉर्ज डॉकरेल (19) ने 14.3 से 17.1 ओवर के बीच 49 रन की साझेदारी कर टीम को 150 रन के पार पहुंचाया. अर्शदीप की गेंद पर तिलक वर्मा को कैच दे बैठे. वॉशिंगटन सुंदर भी अपने एकमात्र ओवर में 19 रन दे बैठे.

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