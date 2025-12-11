सिर्फ़ ट्रॉफ़ी जीतने से नहीं बनती ब्रैंड वैल्यू: पहली बार खिताब जीतने के बाद भी RCB को नुकसान, जानें किस टीम की कितनी ब्रांड वैल्यू

IPL Franchise Brand value: आईपीएल के किसी भी मैच में, किसी भी मैदान पर स्टेडियम के बाहर फ़ैन्स और खिलाड़ियों की जर्सी बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अब भी सबसे ज़्यादा एमएस धोनी की 7 नंबर की जर्सी, रोहित शर्मा की 45 नंबर की जर्सी और विराट कोहली की 18 नंबर जर्सी सबसे ज़्यादा बिकती नज़र आती है. यहां तक कि नवी मुंबई में हुए महिला वर्ल्ड कप के दौरान भी स्मृति मंधाना की 18 नंबर और कप्तान हरमनप्रीत कौर की 23 नंबर की जर्सी के साथ विराट, रोहित और धोनी के जर्सी ही सबसे ज़्यादा बिकती दिखी. इन सबका और आईपीएल ट्रॉफ़ी जीतने का टीमों के ब्रैंड वैल्यू पर भी एक असर ज़रूर दिखता है.

जीत के बाद भी गिरी RCB की ब्रैंड वैल्यू

बैंगलोर के फ़ैन्स 18 सीज़न तक शोर मचाते रहे, टीम की हौसलाअफ़ज़ाई करते रहे- 'ई साला कप नामदे'- के नारे स्टेडियमों में गूंजते रहे. बैंगलोर की टीम ने आख़िरकार अपनी 18वीं कोशिश में 2025 में ये कप अपने नाम भी कर लिया. बैंगलोर के नाम अब IPL की इकलौती ट्रॉफ़ी है. लेकिन इस जीत के बाद भी उसकी ब्रैंड वैल्यू में गिरावट आई है. हालांकि, आरसीबी ब्रैंड वैल्यू में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर की टीम जरूर बन गई है.

Brand Finance IPL 2025 के मुताबिक RCB की ब्रैंड वैल्यू 105 मिलियन डॉलर या आज की तारीख में करीब 945 करोड़ रुपये हैं. आईपीएल 2024 के मुकाबले आरसीबी की ब्रैंड वैल्यू में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. वो भी तब जब फ्रेंचाइजी ने पहली बार लीग का खिताब अपने नाम किया. चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू में दो अंकों की गिरावट देखी गई. जिसके चलते आरसीबी लीग की दूसरी सबसे कीमती टीम बनी है.

चेन्नई सुपर किंग्स को नुकसान, उसके खराब सीरज और बीच सीजन कप्तानी में बदलाव को लेकर हुआ है. चेन्नई के कप्तान अब ऋतुराज गायकवाड़ हैं और उनकी अगुवाई में टीम के लिए पिछला सीजन भुलाने वाला रहा था. सीएसके की ब्रैंड वैल्यू में 24 प्रतिशत की गिरावट आई है.

टॉप पर मुंबई, तीसरे नंबर पर चेन्नई की टीम

Brand Finance IPL 2025 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ब्रैंड वैल्यू के हिसाब से 5 बार की चैंपियन मुंबई की टीम टॉप पर है. जबकि, पांच बार की चैंपियन और पांच बार की उपविजेता चेन्नई की टीम तीसरे नंबर पर है. मुंबई की ब्रैंड वैल्यु 108 मिलियन डॉलर या 970 करोड़ रुपये और चेन्नई की ब्रैंड वैल्यू 836 करोड़ रुपये बताई गई है.

सिर्फ़ गुजरात जायन्ट्स की ब्रैंड वैल्यू बढ़ी

कमाल की बात है कि सिर्फ़ गुजरात जायन्ट्स की ब्रैंड वैल्यू 2% बढ़कर 70 मिलियन डॉलर या तकरीबन 630 करोड़ रुपये हो गई है. हैरानी की बात ये भी है कि सभी 9 टीमों की वैल्यू बढ़ी पहले से घट गई है. मतलब सिर्फ़ ट्रॉफ़ी जीतकर टीमों की ब्रैंड वैल्यू नहीं बढ़ रही, बल्कि इसके लिए हर टीम को अलग कोशिश भी करनी पड़ती है.

लेकिन लीग को हुआ नुकसान

ब्रांड फाइनेंस की मानें तो, 2025 में लीग का ब्रांड मूल्य 9.6 बिलियन डॉलर है, जो आईपीएल 2024 के मुकाबले 20 प्रतिशत की कम है. कहा जाता है कि यह मंदी ऑपरेशन सिन्दूर जैसी अशांत भू-राजनीति के कारण आई है, जो लगभग हर फ्रेंचाइजी तक फैली हुई है, जिसमें गुजरात टाइटंस (जीटी) एकमात्र अपवाद है, जिसमें 2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई है। यह स्लाइड पहले की डी एंड पी सलाहकार रिपोर्ट को भी प्रतिध्वनित करती है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि 2025 में लीग का कुल मूल्य लगभग 8 प्रतिशत कम था।

टीमों की ब्रैंड वैल्यू

1) MI - $108M (970 करोड़ रुपये)

2) RCB - $105M (945 करोड़ रुपये)

3) CSK - $93M (836 करोड़ रुपये)

4) KKR - $73M (656 करोड़ रुपये)

5) GT - $70M (630 करोड़ रुपये)

6) PBKS - $66M (593 करोड़ रुपये)

7) LSG - $59M (530 करोड़ रुपये)

8) DC - $59M (530 करोड़ रुपये)

9) SRH - $56M (503 करोड़ रुपये)

10) RR - $53M (476 करोड़ रुपये)

