वर्ल्ड कप 2027 की टीम में कोहली-रोहित को मिलेगी जगह या नहीं? IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने बताया

Arun Dhumal react on Rohit Sharma Virat Kohli’s Future: कोहली और रोहित के फ्यूचर को लेकर अब आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने बड़ा बयान दिया है.

वर्ल्ड कप 2027 की टीम में कोहली-रोहित को मिलेगी जगह या नहीं? IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने बताया
Arun Dhumal react on kohli-Rohit Future: कोहली-रोहित को लेकर बड़ा ऐलान
  • आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर सकारात्मक बयान दिया है
  • धूमल ने कहा कि फिटनेस बनी रहे तो दोनों खिलाड़ी 2027 का वनडे विश्व कप खेल सकते हैं
  • उन्होंने मीडिया में फैली अफवाहों को खारिज करते हुए बताया कि बीसीसीआई ने रिटायरमेंट की कोई बात नहीं फैलाई
Arun Dhumal on ohit Sharma Virat Kohli's Future: आईपीएल ऑक्शन  के तुरंत बाद आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर बड़ा बयान दिया है. विमल कुमार के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए  चेयरमैन अरुण धूमल ने माना है कि अगर कोहली और रोहित इसी फिटनेस के साथ खेलते रहें तो यकीनन 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेल सकते हैं.  धूमल ने यू-ट्यूब चैनल विमल से कहा, “ये अफवाहें और बातें BCCI ने नहीं फैलाई हैं.  ये मीडिया और लोगों ने फैलाई हैं. उन्होंने खुद T20I और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया और अब ODI के लिए उपलब्ध हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास जो ठोस मिशन और मोटिवेशन है, मुझे लगता है, उसमें कोई शक या सवाल नहीं होना चाहिए.”

इसके अलावा आईपीएल चैयरमैन अरुण धूमल ने रोहित और विराट कोहली की फिटेनस की तारीफ की और कहा कि, "बीसीसीआई उन्हें जल्दी रिटायरमेंट के लिए मजबूर करने के बारे में सोच भी क्यों नहीं सकता. वे ‘लिविंग लेजेंड्स' हैं  और दोनों इस समय शानदार फॉर्म में हैं और उनकी फिटनेस कमाल की है."

अरुण धूमल ने आगे कहा,  “जब तक वे खेलने के लिए फिट हैं और ग्राउंड पर परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी उन्हें खेलने से बाहर करने के बारे में नहीं सोच सकता, सोचना भी नहीं चाहिए. वे लिविंग लेजेंड हैं. विराट कोहली जिस लेवल की फिटनेस दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें वही करना चाहिए जो सचिन तेंदुलकर ने 2011 वर्ल्ड कप में किया था. यही बात रोहित शर्मा पर भी लागू होती है, वह शानदार हैं."

कोई सवाल या शक नहीं...": रो-को पर अरुण धूमल

आईपीएल चैयरमैन अरुण धूमल ने उनके चॉइस के बीच दखल न देने की बात की, उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जब तक वे यह नहीं कहते कि वे खेलने के लिए फिट हैं, किसी को भी उनके बीच दखल नहीं देना चाहिए, और अगर वे ग्राउंड पर परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा."

बता दें कि कोहली और रोहित अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आने वाले हैं. जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेली जाएगी.

Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma, Indian Premier League 2026, India, Cricket
