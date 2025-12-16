विज्ञापन
Cameron Green: आईपीएल इतिहास के 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, कैमरून ग्रीन ने मचाई खलबली

Top 5 most expensive foreign players in IPL 2025: ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला कैमरन ग्रीन को अबू धाबी में आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी में केकेआर ने रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा.

Cameron Green IPL 2026 Team: कैमरून ग्रीन ने रचा इतिहास

Cameron Green in IPL 2025 Auction : ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने आईपीएल ऑक्शन में इतिहास रच दिया. ग्रीन को केकेआर ने ऑक्शन में 25.20 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. कैमरून ग्रीन अब आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. ऐसा कर ग्रीन ने अपने ही हमवतन मिचेल स्टार्क के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. स्टार्क को 2024 में केकेआर ने 24.75 करोड़  में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था. स्टार्क उस समय आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने थे. इस मामले में तीसरे नंबर पर पैट कमिंस हैं. कमिंस को 2024 के ऑक्शन में हैदराबाद ने 20.5 करोड़ में खरीदा था.

इसके अलावा सैम करन को 2023 के ऑक्शन में पंजाब  किंग्स ने 18.50 करोड़ के प्राइस में अपनी टीम में शामिल करने में सफलता हासिल की थी. बता दें कि इससे पहले ग्रीन को साल 2023 में ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था. 

आईपीएल इतिहास के टॉप 5 सबसे महंगे खिलाड़ी 

  • 25.20 करोड़ - कैमरून ग्रीन (KKR, 2026)*
  • 24.75 करोड़ - मिचेल स्टार्क (KKR, 2024)
  • 20.50 करोड़ - पैट कमिंस (SRH, 2024)
  • 18.50 करोड़ - सैम करन (PBKS, 2023)
  • 17.50 करोड़ - कैमरन ग्रीन (MI, 2023)

सिर्फ़ 2 खिलाड़ियों को दो बार 15 करोड़ से ज़्यादा में खरीदे गए हैं. 

◉ कैमरन ग्रीन
(2025 में 25.2 करोड़ और 2023 में 17.5 करोड़)

◎ पैट कमिंस
(2024 में 20.5 करोड़ और 2020 में 15.5 करोड़)

ग्रीन को मिलेंगे 18 करोड़

ऐसा IPL के "मैक्सिमम-फी" नियम की वजह से है, जिसके अनुसार मिनी ऑक्शन में किसी विदेशी खिलाड़ी की मैक्सिमम फीस, सबसे ज़्यादा रिटेंशन स्लैब (INR 18 करोड़) और पिछले मेगा ऑक्शन में सबसे ज़्यादा कीमत  (ऋषभ पंत 27 करोड़ ) से कम होगी. इस बार हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब 18 करोड़ रुपए था और पिछले मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये मिले थे. ऐसे में  दोनों में से सबसे कम हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब के 18 करोड़ रुपए होते हैं. य़ानी ऑक्शन में भले ही केकेआर ने 25.20 करोड़ में ग्रीन को खरीदा है लेकिन ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को 18 करोड़ ही मिलेंगे. वहीं, केकेआर के पर्स से बाकी बचे पैसे काटे जाएंगे. 

