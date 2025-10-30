IPL Auction 2026: देर आए, दुरुस्त आए! हैट्रिक बनी आकिब का टर्निंग प्वाइंट, इस USP ने खींचा ध्यान

जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार पर ‘देर आए दुरुस्त आए कहावत' उसी तरह बिल्कुल सटीक बैठती है जैसे उनकी सीम पर टप्पा खाने वाली गेंद होती है. 29 वर्ष की उम्र में ज्यादातर तेज गेंदबाज या तो खुद को स्थापित कर चुके होते हैं या फिर सुर्खियों से बाहर हो रहे होते हैं लेकिन नबी ने धैर्य, निरंतरता और हालात को अपनी किस्मत तय न करने वाले जज्बे के साथ खुद को साबित किया. उनका सफर कभी भी सीधा या आसान नहीं रहा, लेकिन उनकी आउटस्विंगर भी सीधी नहीं होती जिसने उन्हें पहचान दिलायी. अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत नबी को अबूधाबी में हुए आईपीएल नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स से 8.40 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम मिली.

नबी कश्मीर के करीरी से ताल्लुक रखते हैं, जो बारामुला से भी काफी दूर है. वहां खेल के लिए ना मात्र की सुविधाएं मौजूद है. नेट्स की कमी, अनिश्चित पिचें और लगभग न के बराबर मौका तेज गेंदबाज बनने का सपना देखने वाले किसी युवा के लिए करीरी में आगे बढ़ने या सुधार करने के मौके बहुत सीमित थे. वहां हालांकि एक चीज भरपूर थी और वह थी मजबूरी से पैदा हुई जुझारूपन की भावना. घर में व्यवहारिक सोच अक्सर रोमांच पर भारी पड़ती थी. उनके पिता गुलाम नबी डार चाहते थे कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि ऐसे खेल में कोई गारंटी नहीं होती, खासकर उस इलाके में जहां मौके बार-बार दस्तक नहीं देते.

यह हैट्रिक बनी टर्निंग प्वाइंट

लेकिन आकिब की जिद्द हालात पर भारी पड़ी. नबी ने घरेलू सत्र में पिछले दो सत्र में शानदार प्रदर्शन किया. उनके करियर में दलीप ट्रॉफी में ली हैट्रिक निर्णायक मोड़ साबित हुआ. इस कारनामे ने उन्हें घरेलू क्रिकेट के बड़े मंच पर पहचान दिलाई. पूर्व भारतीय हरफनमौला और जम्मू-कश्मीर क्रिकेट के ध्वजवाहक परवेज रसूल ने उनकी काबिलियत को शुरू में ही पहचान लिया था. रसूल ने कहा, ‘वह बेहद शांत दिमाग वाला खिलाड़ी है. जब वह जम्मू कश्मीर की टीम में आया, तभी से उसमें खेल की समझ थी, जो सिखाई नहीं जा सकती.'

नबी की गेंदों की USP जानें

नबी तकनीकी रूप से एक दिलचस्प गेंदबाज हैं. उन्होंने उस गेंद पर कड़ी मेहनत की है जो टप्पा खाने के बाद सीधी निकलती है. इस तरह की गेंद बल्लेबाजों को बार-बार गलत अनुमान लगाने पर मजबूर करती है. लगभग 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने के बावजूद वह सीम का शानदार इस्तेमाल कर बल्लेबाजों को चकमा देने में सफल रहते हैं.