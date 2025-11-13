विज्ञापन
IPL 2026: 'लार्ड' शार्दुल की हुई घर वापसी, लखनऊ सुपर जायंट्स से हुए मुंबई इंडियंस में ट्रेड

Shardul Thakur Traded to Mumbai Indians from LSG: अब तक आईपीएल में 105 मैच खेल चुके शार्दुल ठाकुर के नाम 107 विकेट हैं, जबकि बल्लेबाज़ी में उनका सर्वोच्च स्कोर 68 रन रहा है.

  • शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स से मुंबई इंडियंस में आईपीएल 2026 से पहले ट्रेड किया गया है
  • मुंबई इंडियंस ने ठाकुर को उनकी मौजूदा खिलाड़ी फीस दो करोड़ रुपये में ट्रेड किया है
  • शार्दुल आईपीएल में 105 मैच खेलकर 107 विकेट ले चुके हैं और बल्लेबाजी में सर्वोच्च स्कोर 68 रन है
Shardul Thakur Traded to Mumbai Indians from LSG: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के रिटेंशन डेडलाइन (15 नवंबर) से पहले टूर्नामेंट का पहला बड़ा ट्रेड सामने आया है. भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से मुंबई इंडियंस (MI) में ट्रेड किया गया है. शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिछले सीज़न में चोटिल खिलाड़ी के विकल्प के रूप में 2 करोड़ रुपये की कीमत पर जोड़ा था. उन्होंने 10 मैचों में हिस्सा लिया था और टीम के लिए अहम भूमिका निभाई थी. अब वह अपने घरेलू शहर मुंबई की फ्रेंचाइज़ी से जुड़ने जा रहे हैं, जिसे लेकर उन्हें “घर वापसी” के रूप में देखा जा रहा है.

आईपीएल का आया आधिकारिक बयान

आईपीएल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, “शार्दुल ठाकुर जिन भी टीमों के लिए खेले हैं, वहाँ उन्होंने हमेशा उपयोगी प्रदर्शन किया है. मुंबई इंडियंस ने उन्हें उनकी मौजूदा खिलाड़ी फीस 2 करोड़ रुपये में ट्रेड किया है.”

मुंबई इंडियंस का बयान

मुंबई इंडियंस ने भी ठाकुर के शामिल होने पर खुशी जताई. टीम प्रबंधन ने कहा, “शार्दुल आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक भरोसेमंद मैच-विजेता खिलाड़ी रहे हैं. उनके आने से हमारे तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूती मिलेगी और टीम को अतिरिक्त अनुभव प्राप्त होगा.”

आंकड़ों में शार्दुल का प्रदर्शन

अब तक आईपीएल में 105 मैच खेल चुके शार्दुल ठाकुर के नाम 107 विकेट हैं, जबकि बल्लेबाज़ी में उनका सर्वोच्च स्कोर 68 रन रहा है. तेज गेंदबाज़ी के साथ-साथ निचले क्रम में तेज रन बनाने की क्षमता उन्हें एक उपयोगी ऑलराउंडर बनाती है.

करियर में तीसरा ट्रेड

मुंबई इंडियंस में शामिल होना ठाकुर के लिए आईपीएल करियर का तीसरा ट्रेड है. 2017 में उन्हें पंजाब किंग्स से राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स ने खरीदा था. 2023 से पहले उन्हें दिल्ली कैपिटल्स से कोलकाता नाइट राइडर्स में ट्रेड किया गया था.
 और अब 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स से मुंबई इंडियंस का रुख किया है.

एलएसजी में मिला मौका, पर प्रदर्शन मिला-जुला

लखनऊ की ओर से खेलते हुए ठाकुर ने शुरुआती मैचों में शानदार शुरुआत की और पहले दो मुकाबलों में 6 विकेट हासिल किए थे. लेकिन सीज़न आगे बढ़ने पर उनका प्रदर्शन थोड़ा गिरा और उन्होंने 10 मैचों में 13 विकेट लिए, इकॉनमी रेट 11.02 रही.

मुंबई में नई शुरुआत की उम्मीद

घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलने वाले ठाकुर एक बार फिर अपने शहर की टीम का हिस्सा होंगे. ज़हीर खान और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ उनका तालमेल मुंबई इंडियंस के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

