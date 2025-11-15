विज्ञापन
कौन होगा राजस्थान रॉयल्स का कप्तान? ये खिलाड़ी हुए रिलीज, फ्रेंचाइजी ने इन्हें किया रिटेन, पर्स में है इतना पैसा

IPL 2026 Retentions: राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 से पहले कई बड़े चेहरों को रिलीज किया है. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने ट्रेड के जरिए रवींद्र जडेजा और सैम करन को जरूर हासिल किया है.

कौन होगा राजस्थान रॉयल्स का कप्तान? ये खिलाड़ी हुए रिलीज, फ्रेंचाइजी ने इन्हें किया रिटेन, पर्स में है इतना पैसा
Rajasthan Royals IPL 2026 Retentions: राजस्थान ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन
  • राजस्थान ने आईपीएल 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रेड किया है.
  • टीम ने आईपीएल 2026 से पहले वानिंदु हसरंगा और महेश थीक्षाना को रिलीज़ करने का फैसला किया है.
  • पराग को रिटेन किया गया है जिन्होंने पिछले सीजन में कप्तानी संभाली थी लेकिन टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा.
Rajasthan Royals IPL 2026 Retentions: इंडियन प्रीमियर लीग के उद्घाटन संस्करण की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स का लक्ष्य पिछले सीज़न में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अपनी टीम को रिस्ट्रक्चर करना है. आईपीएल 2025 में प्वॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर रहने के बाद फ्रेंचाइजी ने अपने सीजन से पहले अपने कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों ट्रेड किया है. राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 में इतिहास में अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया. टीम को निरंतरता के लिए संघर्ष करना पड़ा और चोट के कारण कुछ मैचों में नियमित कप्तान संजू सैमसन की अनुपस्थिति ने उसकी परेशानी बढ़ा दी. पिछले सीज़न में राजस्थान के खराब अभियान के बीच वैभव सूर्यवंशी ने उम्मीद जगाई, जिन्होंने अपने अविश्वसनीय बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था. जैसा कि राजस्थान रॉयल्स अगले सीज़न के लिए खुद को तैयार कर रही है, उनके सामने बड़ा सवाल है कि कप्तान कौन होगा.

राजस्थान ने आईपीएल 2026 से पहले वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना को रिलीज करने का फैसला लिया है. संजू के जाने के बाद बड़ा सवाल है कि आखिर फ्रेंचाइजी की कमान किसके पास होगी, क्या यह यशस्वी जायसवाल होंगे या फिर रवींद्र जडेजा, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत ही इस फ्रेंचाइजी से की थी, या फिर राजस्थान की नजर नीलामी में एक कप्तान पर होगी, यह देखना मजेदार होने वाला है. टीम ने रियान पराग को रिटेन किया है. पराग ने संजू की अनुपस्थिति में टीम की कमान संभाली थी. लेकिन उनकी अगुवाई में टीम का प्रदर्शन खराब रहा था.

आईपीएल 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स के रिटेन खिलाड़ी: रवींद्र जड़ेजा (ट्रेड-इन), सैम कुरन (ट्रेड-इन), यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिम्रोन हेटमायर, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, क्वेना मफाका

रिलीज़ किए गए खिलाड़ी: संजू सैमसन (ट्रेडेड), नितीश राणा (ट्रेडेड), वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, फजलहक फारूकी, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेय, कुणाल राठौड़, अशोक शर्मा.

पर्स में है इतना पैसा

नीलामी बजट: 16.05 करोड़ रुपये

Rajasthan Royals, Cricket, Indian Premier League 2026
