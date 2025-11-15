Shubman Gill: चोटिल शुभमन गिल को कराया गया अस्पताल में भर्ती, पहले टेस्ट से बाहर होना तय- रिपोर्ट

Shubman Gill Admitted To Hospital: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को ईडन गार्डन्स में दूसरे दिन भारत की पहली पारी के दौरान रिटायर होने के कुछ घंटों बाद शनिवार शाम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. गिल रात भर निगरानी में रहेंगे. गिल का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में आगे खेल पाना अनिश्चित है. दूसरे दिन शनिवार को साइमन हार्मर की गेंद पर स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में गर्दन में ऐंठन आने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. गिल ने सिर्फ तीन गेंदें खेलीं, जिसके बाद चोट के कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. उन्होंने चार रन बनाए.

शुभमन गिल ने हार्मर को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका मारा, लेकिन इस दौरान उनकी गर्दन में ऐंठन हो गई. फिजियो तुरंत ही मैदान पर पहुंचे लेकिन इस स्टार बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा. यह घटना ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 35वें ओवर में घटी. लेकिन स्थिति और चिंताजनक हो गई जब उन्हें गर्दन में कॉलर बांधकर ले जाते हुए देखा गया. जिससे चोट की गंभीरता के बारे में और अधिक चिंता पैदा हो गई. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, गिल को वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शनिवार रात को उनकी निगरानी की जाएगी.

भारत के सहायक कोच मोर्नी मोर्कल ने कहा,"हमें पता करना होगा कि उसकी गर्दन में ऐंठन कैसे आई. शायद रात को ठीक से सो नहीं पाया । इसका कार्यभार से कोई लेना देना नहीं है."

गिल इस साल की शुरूआत में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में कप्तानी के बाद से लगातार हर प्रारूप में खेल रहे हैं. शनिवार को आस्ट्रेलिया में सफेद गेंद की श्रृंखला खत्म होते ही वह यहां टीम से जुड़ गए और मंगलवार को पहले अभ्यास सत्र में भाग लिया.

मोर्कल ने टाइमिंग को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा,"गिल काफी फिट है और अपना बहुत ध्यान रखता है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुबह उसकी गर्दन में ऐंठन आ गई. हमे उस समय उससे एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी. टाइमिंग खराब रही."

इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक बयान में कहा,"शुभमन गिल की गर्दन में ऐंठन है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है. आज उनकी प्रगति को देखकर उनके आगे खेलने के बारे में फैसला किया जाएगा."

यह भी पढ़ें: IPL 2026 Retentions: आकाश दीप, डेविड मिलर समेत LSG ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज, ये हुए रिटेन, पर्स में है इतना पैसा

यह भी पढ़ें: IPL 2026 Retention: KKR ने चौंकाया, आंद्रे रसेल समेत इन खिलाड़ियों को किया रिलीज, ये हुए रिटेन, पर्स में है इतना पैसा