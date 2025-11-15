IPL 2026 Retentions: आकाश दीप, डेविड मिलर समेत LSG ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज, ये हुए रिटेन, पर्स में है इतना पैसा

Lucknow Super Giants Retained And Released Players List: ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जाइंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी से पहले कुछ दिलचस्प कदम उठाए हैं. एलएसजी का सबसे हाई-प्रोफाइल सौदा भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का ट्रेड किया है. फ्रेंचाइजी ने शमी को सनराइजर्स हैदराबाद से 10 करोड़ रुपये में खरीदा है. संजीव गोयनका के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी ने भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई, भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप और दक्षिण अफ्रीकी मध्यक्रम बल्लेबाज डेविड मिलर को रिलीज किया है.

लखनऊ सुपर जाइंट्स ने पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस से शार्दुल ठाकुर का ट्रेड किया है. साथ ही फ्रेंचाइजी ने भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को एमआई से 30 लाख रुपये में खरीदा है.

ऋषभ पंत, जिन्हें 27 करोड़ रुपये की आईपीएल रिकॉर्ड फीस पर खरीदा गया था, को 2025 सीज़न में खराब प्रदर्शन के बावजूद एलएसजी ने रिटेन किया है. ऋषभ पंत चोट से वापसी के बाद लगातार खराब फॉर्म से जुझ रहे थे. हालांकि, उन्होंने टीम के लीग स्टेज के आखिरी मैच में शतक लगाया था. फ्रेंचाइजी जहीर खान से अलग हो चुकी है और टॉम मूडी को ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ क्रिकेटर नियुक्त किया है. ऐसे में फ्रेंचाइजी की कोशिश अगले सीजन में दमदार प्रदर्शन की होगी. हालांकि, ऋषभ पंत बीते कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ को रिलीज कर दिया है. जबकि अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर और आर्यन जुयाल को भी जाने दिया गया है.

लखनऊ सुपर जायंट्स 22.95 करोड़ रुपये के पर्स के साथ आईपीएल 2026 मिनी नीलामी में प्रवेश करेगी.

रिटेन किए गए खिलाड़ी: ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बडोनी, एडेन मार्कराम, मिशेल मार्श, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, निकोलस पूरन, हिम्मत सिंह, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, अवेश खान, मोहसिन खान, दिगवेश राठी, एम सिद्धार्थ, प्रिंस यादव, आकाश सिंह

रिलीज़ किए गए खिलाड़ी: डेविड मिलर, रवि बिश्नोई, आकाश दीप, आर्यन जुयाल, शमर जोसेफ, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर

ट्रेड किए गए खिलाड़ी: मोहम्मद शमी (सनराइजर्स हैदराबाद से), अर्जुन तेंदुलकर (मुंबई इंडियंस से)

ट्रेड आउट किए गए खिलाड़ी: शार्दुल ठाकुर (मुंबई इंडियंस के लिए)

