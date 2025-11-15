विज्ञापन
IPL 2026 Retention: KKR ने चौंकाया, आंद्रे रसेल समेत इन खिलाड़ियों को किया रिलीज, ये हुए रिटेन, पर्स में है इतना पैसा

Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी कर दी है. फ्रेंचाइजी ने आंद्रे रसेल को रिलीज कर चौंका दिया है, जबकि पिछले सीजन के कप्तान अजिंक्य रहाणे को बरकरार रखा है.

Kolkata Knight Riders Retained and Released Players List: कोलकाता नाइट राइडर्स ने आंद्रे रसेल को रिलीज किया है.
  • कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के लिए अजिंक्य रहाणे और कई अन्य खिलाड़ियों को रिटेन किया है.
  • फ्रेंचाइजी ने आंद्रे रसेल और वेंकटेश अय्यर समेत आठ खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है.
  • टीम ने नीलामी के लिए 64.3 करोड़ रुपये का बड़ा बजट रखा है जो अन्य टीमों से अधिक है.
Kolkata Knight Riders Retained and Released Players List: आईपीएल 2024 की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले साल अपने साधारण प्रदर्शन के बाद एक बार फिर से शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है. अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में फ्रेंचाइजी पिछले साल प्लेऑफ के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई थी. हालांकि, केकेआर ने सबको हैरान किया और उन्होंने रहाणे को तो बरकरार रखा है, लेकिन आंद्रे रसेल को रिलीज कर दिया है. साथ ही फ्रेंचाइजी ने पिछले सीजन के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को भी रिलीज किया है. केएल राहुल को लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ट्रेड पूरा नहीं हो पाया, ऐसे में कोलकाता नीलामी में किसी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पर फोक्स करेगी. 

तीन बार की इंडियन प्रीमियर लीग चैंपियन कोलकाता ने रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, ऑलराउंडर सुनील नरेन, उभरते तेज गेंदबाज हर्षित राणा और स्ट्राइक-स्पिनर वरुण चक्रवर्ती जैसे अपने भरोसेमंद कोर को बरकरार रखा है. फ्रेंचाइजी जब नीलामी में जाएगी, तब उसके पर्स में किसी अन्य टीम की तुलना में अधिक पैसा होगा. 

आईपीएल 2025 से पहले 37 वर्षीय रसेल को केकेआर ने 12 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, लेकिन इस सीजन पूर्व कैरिबियाई खिलाड़ी का प्रदर्शन उनके खराब प्रदर्शन के कारण टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया. आईपीएल 2025 में रसेल ने 13 मैच खेले, जिसमें 163.73 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 167 रन बनाए. रसेल ने इस दौरान 8 विकेट भी झटके.

रिटेन किए गए खिलाड़ी: अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती.

रिलीज़ किए गए खिलाड़ी: लवनिथ सिसौदिया, क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज़, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, मोइन अली, स्पेंसर जॉनसन, एनरिक नॉर्टजे, चेतन सकारिया.

पर्स में पैसा

64.3 करोड़ रुपये

अपने रिटेंशन के बारे में बात करते हुए, केकेआर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा,"स्थापित अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ होनहार युवा खिलाड़ियों को मिलाकर एक एकजुट टीम बनाने के टीम के नजरिए की पुष्टि करते हुए, केकेआर का रिटेंशन आगामी सीज़न के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखते हुए, प्रतिभा को पोषित करने की फ्रेंचाइजी की निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करता है."

Kolkata Knight Riders, Cricket, Indian Premier League 2026
