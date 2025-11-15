सर जडेजा की IPL में बदल गई टीम, फीस में भी हुई भारी कटौती, सैमसन का जानें क्या है हाल

क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. संजू सैमसन आईपीएल के आगामी सीजन में राजस्थान रॉयल्स के बजाय अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से छक्के-चौके लगाते हुए नजर आएंगे. सैमसन के CSK में शामिल होने के बाद हर किसी का सवाल है कि आगामी सीजन में उन्हें अब कितनी धन राशि प्राप्त होगी? क्योंकि पिछले सीजन तक उन्हें RR की तरफ से सालाना 18 करोड़ रुपये की फीस मिलती थी. IPL के आगामी सीजन के लिए भी CSK की टीम ने उन्हें 18 करोड़ रुपये की लीग फीस के साथ ही अपने बेड़े में शामिल किया है.

संजू सैमसन का आईपीएल करियर

लीग के अनुभवी खिलाड़ियों में एक संजू सैमसन ने इंडियन प्रीमियर लीग में खबर लिखे जाने तक 176 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 172 पारियों में 30.75 की औसत से 4704 रन निकले हैं. आईपीएल में सैमसन के नाम 3 शतक और 26 अर्धशतक दर्ज है. 119 रनों की खेली गई पारी उनकी एक मैच में खेली गई व्यक्तिगत रुप से सबसे बड़ी पारी है. सैमसन आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के 14वें बल्लेबाज हैं.

CSK सैमसन की तीसरी फ्रैंचाइजी

31 वर्षीय बल्लेबाज की CSK तीसरी फ्रैंचाइजी है. इससे पहले वह दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा रह चुके हैं. 2013 में आईपीएल डेब्यू करने वाले सैमसन ने दो सीजन 2016 और 2017 को छोड़कर सभी सीजन में RR का प्रतिनिधित्व किया है.

रवींद्र जडेजा को मिलेंगे 14 करोड़

पिछले सीजन तक 18 करोड़ की फीस पाने वाले रवींद्र जडेजा को आगामी सीजन में RR की तरफ से 14 करोड़ रुपये की फीस मिलेगी. खबर लिखे जाने तक जडेजा ने आईपीएल में 254 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 198 पारियों में 3260 रन निकले हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 225 पारियों में 170 सफलता प्राप्त की है.

यह भी पढ़ें- IND vs SA: केएल राहुल के लिए कोलकाता टेस्ट बना यादगार, 'सपनों' का रिकॉर्ड किया पूरा