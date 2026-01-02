IPL 2026: जयपुर छोड़ पुणे को अपना होम ग्राउंड बना सकती है राजस्थान रॉयल्स, ये है कारण

आईपीएल 2026 में पुणे स्थित महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) स्टेडियम राजस्थान रॉयल्स के कुछ होम मैचों की मेजबानी कर सकता है. आईएएनएस ने इससे पहले नवंबर में बताया था कि राजस्थान और गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 से पहले 'गहुंजे' स्थित वेन्यू को अपना होम वेन्यू बनाने की सोच रहे थे. आरआर ने स्टेडियम का दौरा किया था और सुविधाओं की जांच की थी.

जानकारी के मुताबिक आरआर के पुणे को अपना होम वेन्यू बनाने की संभावना अधिक है. पुणे आरआर के होम ग्राउंड के रूप में जयपुर की जगह लेगा, जो 2008 में आईपीएल की शुरुआत से ही टीम का होम ग्राउंड रहा है. एमसीए और आरआर के बीच डील पक्की होने के करीब है. आरआर का अपने कुछ होम मैच को जयपुर से दूर ले जाने का फैसला राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ चल रहे मतभेदों की वजह से हुआ है.

आईपीएल 2025 में तनाव तब बढ़ गया जब आरसीए के एक अधिकारी ने फ्रेंचाइजी पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए, जिसे उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. आरसीए को दीन दयाल कुमावत की अगुवाई वाली एक एडहॉक कमेटी चलाती है, और ऐसा समझा जाता है कि हाउस का ठीक न होना भी आरआर के पुणे में अपने होम गेम खेलने का एक बड़ा कारण होगा.

आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई की तरफ से जल्द ही घोषणा हो सकती है. महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मैचों का आयोजन होता रहा है. वनडे विश्व कप 2023 के दौरान भी इस स्टेडियम में मैच खेले गए थे. आईपीएल में पूर्व में एमसीए पुणे वॉरियर्स इंडिया और राइजिंग पुणे सुपरजायंट का भी होम ग्राउंड रह चुका है. आरआर पिछले कुछ सीजन से अपने कुछ होम मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भी खेलती है.

