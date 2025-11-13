IPL 2026: KKR ने ऑक्शन से पहले चल दी बड़ी चाल, इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को दी असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारी

KKR New Assistant Coach IPL 2026: तीन बार की आईपीएल विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आईपीएल 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है. वॉटसन इससे पहले आईपीएल 2022 और 2023 सीज़न में रिकी पोंटिंग के नेतृत्व में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सहायक कोच के रूप में काम कर चुके हैं और अब अभिषेक नायर और मेंटर ड्वेन ब्रावो के नेतृत्व वाली नई केकेआर कोचिंग इकाई में शामिल होंगे. अब उनका पहला काम 15 नवंबर की समय सीमा से पहले केकेआर के रिटेंशन खिलाड़ियों पर सुझाव देना और दिसंबर के मध्य में अबू धाबी में होने वाली मिनी नीलामी की तैयारी करना होगा.

वॉटसन ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी प्रतिष्ठित फ्रैंचाइज़ी का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. मैंने हमेशा केकेआर के प्रशंसकों के जुनून और टीम की उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है. मैं कोलकाता को एक और खिताब दिलाने के लिए कोचिंग समूह और खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं."

खेल के सबसे कुशल तेज गेंदबाज़ ऑलराउंडरों में से एक, वॉटसन ने 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 10,000 से अधिक रन बनाए और सभी प्रारूपों में 280 से अधिक विकेट लिए.

2007 और 2015 में दो बार पुरुष वनडे विश्व कप विजेता रहे वॉटसन बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे. वॉटसन का आईपीएल में भी शानदार खेल रहा है, उन्होंने 2008 से 2020 के बीच 145 मैच खेले हैं. उन्होंने टूर्नामेंट में चार शतक बनाए और राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ चैंपियनशिप जीती है. वह 2008 और 2013 सीज़न में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP) भी रहे.

कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा, "हम केकेआर परिवार में शेन वॉटसन का स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित हैं. उच्चतम स्तर पर एक खिलाड़ी और कोच के रूप में उनका अनुभव हमारी टीम संस्कृति और तैयारी में अपार योगदान देगा. टी20 प्रारूप की उनकी समझ विश्वस्तरीय है और हम मैदान के अंदर और बाहर उनके योगदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं."