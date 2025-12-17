विज्ञापन
IPL 2026 Auction: नीलामी के बाद चर्चा में 150 किमी/घंटा वाला स्पीडस्टर, जानें कौन हैं अशोक शर्मा, क्या रिकॉर्ड बनाया

IPL Auction 2026: गुजरात ने मंगलवार को ऑक्शन में ऐसे बॉलर पर दांव लगाया, जिसने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ा कारनामा कर दिखाया. स्पीड निकालने से अलग, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है

मंगलवार को दुबई में हुई मिनी ऑक्शन में कई टीमों के हाथ कम पैसों में बहुत ही अच्छी खरीद हाथ लग  गईं. इसमें कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर के नाम पहले से ही खासे चर्चा में चल रहे हैं, तो अब वहीं इसमें पेसर अशोक शर्मा का नाम भी शामिल हो गया है. अशोक शर्मा अपनी तूफानी गति को लेकर खासे चर्चा में चल रहे हैं, जिनकी तूफानी गति ने उन्हें आईपीएल में करियर का आगाज करने से पहले ही चर्चा के केंद्र में ला दिया है. अशोक शर्मा ने हाल ही में सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 150 किमी प्रति घंटा की रफ्तार को छूने के साथ ही टर्नामेंट में 11 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

हैदराबाद के खिलाफ कारनामे से चौंके कोच

यह हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्ऱॉफी में हैदराबाद के खिलाफ खेला गया मुकाबला था, जब उन्होंने अपनी तूफानी गति से सभी फ्रेंचाइजी मैनेजरों का ध्यान अपनी ओर खींचा. मैच में एक खास ओवर के दौरान उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया, लेकिन ओवर की 5 गेंदों की 145 किमी/घंटा की स्पीड ने इस ओवर को स्पेशल, तो एक गेंद की गति 150 किमी/घंटा ने ओवर को  वेरी-वेरी स्पेशल में तब्दील कर दिया. टीम के कोच और अशोक पर अंडर-19 के दिनों से बारीक नजर रखने वाले कोच अंशु जैन कहते हैं, 'मुझे इस पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई. मैंने उसे बचपन से देखा है और मैं जानता हूं कि वह क्या कर सकता है.'

तोड़ा दिया 11 साल पुराना रिकॉर्ड

अपने 24वें साल में चल रहे अशोक शर्मा घरेलू क्रिकेट में राजस्थान की ओर से खेलते हैं और अभी तक खेले सिर्फ 4 फर्स्ट क्लास (चार दिनी) मैचों में वह 14 विकेट चटका चुके हैं, तो टी20 में अशोक ने राज्य के लिए 10 मैचों में 22 विकेट जमा किए हैं. इस प्रदर्शन से अशोक ने सैय्यद मुश्ताक अली ट्ऱॉफी में 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट ने वाले गेंदबाज रहे. 

साल 2022 में मिला था पहला करार

राजस्थानी पेसर अशोक शर्मा को केकेआर ने पहली बार साल 2022 में 55 लाख रुपये में साइन किया था. बाद में उन्हें केकेआर ने रिलीज कर दिया, लेकिन फिर राजस्थान रॉयल्स ने अशोक को बतौर नेट बॉलर खुद से जोड़ लिया. पिछले साल हुई मेगा ऑक्शन में राजस्थान ने अशोक को 30 लाख रुपये में खरीदा जरूर, लेकिन बिना कोई मैच खिलाए रिलीज कर दिया था. 

