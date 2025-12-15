IPL 2026 Auction: किसके पर्स में कितना पैसा, कितने खिलाड़ियों की जगह खाली, कौन होगा टारगेट पर, जानें तमाम बाते

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की 16 दिसंबर को अबुधाबी में होने वाली नीलामी में कुल 350 क्रिकेटरों की बोली लगेगी जिनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. आईपीएल की एक विज्ञप्ति के अनुसार खिलाड़ियों की नीलामी के लिए कुल 1390 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। इसे बाद में घटाकर 1005 पर दिया गया था. इन खिलाड़ियों में से ही अंतिम 350 खिलाड़ियों की सूची तैयार की गई है. आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी टीमें इन 350 खिलाड़ियों में से ही बाकी बचे 77 स्थान को भरेंगे.

तीन बार की विजेता केकेआर 64.3 करोड़ रुपये की सबसे अधिक धनराशि के साथ नीलामी में उतरेगी. उसके बाद पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का नंबर आता है जिसके पास 43.4 करोड़ रुपये की धनराशि बची है. इस नीलामी में ग्रीन पर बड़ी बोली लगने की संभावना है. स्क्वाड को लेकर कोई नया नियम नहीं है. ऐसे में टीमें अधिकतम 25 खिलाड़ी अपने स्क्वाड में रख सकती हैं. जिनमें अधिकतम 8 विदेशी हो सकते हैं. जबकि स्क्वाड में न्यूनतम 18 खिलाड़ी हो सकते हैं.

जानें किस टीम के पर्स में कितना पैसा

चेन्नई सुपर किंग्स: चेन्नई सुपर किंग्स के पर्स में ₹43 करोड़ 40 लाख हैं. चेन्नई के पास 4 विदेशी खिलाड़ी हैं. चेन्नई को अपना स्लॉट पूरा करने के लिए 9 खिलाड़ी चाहिए जिसमें 4 विदेशी हैं. फिलहाल उसके स्क्वाड में 16 खिलाड़ी हैं. चेन्नई के पास 9 खिलाड़ी बचे हुए हैं. ऑक्शन में चेन्नई की नजरें रवींद्र जडेजा और सैम करन के रिप्लेसमेंट पर होगी. रन रेट के मामले में चेन्नई का पिछला सीजन काफी खराब रहा था. ऐसे में चेन्नई कैमरून ग्रीन, वेंकटेश अय्यर और लियाम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ियों के पीछे जा सकती है.

Photo Credit: AFP

दिल्ली कैपिटल्स: दिल्ली कैपिटल्स के पर्स में 21 करोड़ 80 लाख हैं. उसके स्क्वाड में फिलहाल 3 विदेशी खिलाड़ी हैं. दिल्ली कैपिटल्स के पास 8 खिलाड़ियों का स्लॉट खाली है, जिसमें 5 विदेशी हैं. जबकि दिल्ली को अपने न्यूनतम स्क्वाड को पूरा करने के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी चाहिए. दिल्ली मिनी ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ी पर पैसा बहाना चाहेगी. दिल्ली ने पिछले कुछ सीजन में ओपनिंग जोड़ी को बहुत बदला है. ऐसे में दिल्ली की कोशिश एक ऐसे खिलाड़ी पर होगी, जो ओपनिंग स्लॉट में जगह पा सके. दिल्ली कैपिटल्स के संभावित लक्ष्य - क्विंटन डी कॉक, पथुम निशंके और जेमी स्मिथ हो सकते हैं.

गुजरात टाइटंस: गुजरात के पर्स में 12 करोड़ 90 लाख हैं. गुजरात के पास 20 खिलाड़ी हैं और उसके स्क्वाड में 4 विदेशी हैं. गुजरात को अपनी टीम पूरी करने के लिए 5 खिलाड़ी चाहिए. गुजरात ने अपनो कोर को बनाए रखा है और उसकी प्लेइंग इलेवन में संतुलित लग रही है. टाइटन्स के लिए उपलब्ध पांच स्लॉट में से चार विदेशी विकल्प हैं. भले ही टाइटन्स के पास जोस बटलर के बैकअप के रूप में इन-फॉर्म कुमार कुशाग्र का विकल्प है. गुजरात की नजरें अपनी टीम में एक विदेशी विकेटकीपर को शामिल करने पर होगी. गुजरात ऑक्शन में डेविड मिलर, लियाम लिविंगस्टोन, कुसल मेंडिस, जॉनी बेयरस्टो, मैट हेनरी, एनरिक नॉर्टजे के लिए बोली लगा सकती है.

कोलकाता नाइट राइडर्स: कोलकाता नाइट राइडर्स के पर्स में 64 करोड़ 30 लाख है. कोलकाता के पर्स में सबसे अधिक पैसा है और नीलामी में सबसे अधिक खरीदारी उसे ही करनी है. कोलकाता के पास सिर्फ 2 विदेशी खिलाड़ी हैं. कोलकाता के पास 13 खिलाड़ियों का स्लॉट खाली है, जिसमें 6 विदेशी खिलाड़ियों की स्लॉट है. आंद्रे रसेल के जाने के पास कोलकाता एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहेगी. ऑक्शन में सबकी नजरें इस पर होंगी कि कोलकाता कैमरून ग्रीन के लिए कहां तक जाती है. कोलकाता ओपनर भी चाहेगी. फिनिशर और विकेटकीपर भी उनकी नजरें होंगी. साथ ही कोलकाता वेंकटेश अय्यर के लिए कहां तक जाती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा. कोलकाता की नजरें कैमरून ग्रीन, वेंकटेश अय्यर, पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, क्विंटन डी कॉक, जेमी स्मिथ, जॉनी बेयरस्टो, कार्तिक शर्मा, मथीशा पथिराना, मैट हेनरी, तुषार रहेजा पर हो सकती है.

लखनऊ सुपर जायंट्स: लखनऊ सुपर जायंट्स के पर्स में 22 करोड़ 95 लाख हैं और उसके पास 4 विदेशी खिलाड़ी हैं. लखनऊ के स्क्वाड में 19 खिलाड़ी हैं. लखनऊ के पास 6 खिलाड़ियों का स्लॉट है और उसमें 4 विदेशी खिलाड़ी हैं. लखनऊ की नजरें कैमरून ग्रीन पर ना भी हो तो वह एक विदेशी ऑल-राउंडर चाहेंगे. लखनऊ एक तेज गेंदबाज के साथ साथ एक कलाई के स्पिनर भी टारगेट कर सकती है. लखनऊ की संभावित नजरें - जेसन होल्डर, प्रशांत वीर, सलमान निज़ार, सनी संधू, विग्नेश पुथुर, अल्ज़ारी जोसेफ, एनरिक नॉर्टजे, दीपक हुडा, वियान मुल्डर, अभिनव मनोहर पर हो सकती हैं.

मुंबई इंडियंस: मुंबई इंडियंस के पर्स में सबसे कम पैसा है. मुंबई के पर्स में 2 करोड़ 75 लाख हैं. मुंबई के पास 7 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट है और उसके पास कुल 20 खिलाड़ी हैं. मुंबई के पास एक विदेशी खिलाड़ी का स्लॉट बचा है जबकि उसे अपनी टीम को पूरा करने के लिए कुल 5 खिलाड़ी चाहिए. मुंबई ने अपने बेस को कवर कर रखा है. मुंबई की कोशिश रेयान रिकेल्टन के रिप्लेसमेंट खोजने पर होगी. मुंबई अनकैप्ड और कैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर बोली लगा सकती है. मुंबई की नजरें जॉनी बेयरस्टो, कुसल मेंडिस, जेमी स्मिथ, टिम सीफर्ट जैसे खिलाड़ियों पर हो सकती है.

पंजाब किंग्स: आईपीएल 2025 की उपविजेता पंजाब किंग्स के पर्स में 11 करोड़ 50 लाख हैं. उसके पास 6 विदेशी खिलाड़ी हैं और उसका पूरा स्क्वाड 21 खिलाड़ियों का है. पंजाब के स्लॉट में 4 खिलाड़ी हैं और उसके पास दो खिलाड़ियों का स्लॉट बचा हुआ है. पंजाब से अधिक किसी अन्य टीम ने इतने खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया है. पंजाब की कोशिश विकेटकीपर जोश इंग्लिश के बैकअप पर होगी. पंजाब- शाई होप, जॉनी बेयरस्टो, मैट हेनरी, एनरिक नॉर्टजे पर फोक्स कर सकती है.

राजस्थान रॉयल्स: राजस्थान रॉयल्स के पर्स में 16 करोड़ 5 लाख हैं. राजस्थान के पास 7 विदेशी खिलाड़ी हैं और उसके स्क्वाड में 16 खिलाड़ी हैं. सबसे दिलचस्प होगा देखना कि राजस्थान किस खिलाड़ी के पीछे जाती है और उसका कप्तान कौन होता है. राजस्थान ने संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रेड किया है. ऐसे में वह एक कप्तान की तलाश में होगी. साथ ही ओपनिंग बल्लेबाज के. राजस्थान के पास 9 खिलाड़ियों का स्लॉट है, जिसमें 1 विदेशी खिलाड़ी हैं. राजस्थान पिछले सीजन ने गेंद से पिछले सीजन मिडिल ओवर और डेथ ओवर में काफी खराब प्रदर्शन किया था. इसके अलावा अश्विन के जाने के बाद एक स्पिनर भी चाहेगी. राजस्थान ऑक्शन में रवि बिश्नोई, राहुल चाहर, विग्नेश पुथुर, यशराज पुंजा, सरफराज खान, कार्तिक शर्मा पर फोक्स कर सकती है.

Photo Credit: AFP

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: लंबे इंतजार के बाद अपना पहला खिताब जीतने वाली बेंगलुरु ने विजेता टीम के अधिकतर खिलाड़ियों को बरकरार रखा है. बेंगलुरु के पर्स में 16 करोड़ 40 लाख हैं. बेंगलुरु के पास अभी 6 विदेशी खिलाड़ी हैं और उसका कुल स्क्वाड 17 खिलाड़ियों का है. बेंगलुरु के पास 8 खिलाड़ियों का स्लॉट खाली है, जिसमें 2 विदेशी खिलाड़ी हैं. बेंगलुरु लुंगी एनगिडी, अल्जारी जोसेफ, तस्कीन अहमद, स्पेंसर जॉनसन, सरफराज खान के पीछे जा सकती है.

सनराइजर्स हैदराबाद: सनराइजर्स हैदराबाद के पर्स में 25 करोड़ 50 लाख हैं. हैदराबाद के पास 6 विदेशी खिलाड़ी हैं और उसके पास 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड है. हैदराबाद के पास 10 खिलाड़ियों का स्लॉट बचा है, जिसमें 2 विदेशी खिलाड़ी हैं. शमी को ट्रेड करने और अधिकतर भारतीय खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद, हैदराबाद की कोशिश भारतीय बल्लेबाजों को शामिल करने पर होगी. हैदराबाद औकिब नबी, आकाश दीप, अशोक शर्मा, सरफराज खान, दीपक हुडा, महिपाल लोमरोर, कार्तिक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के पीछे जा सकती है.