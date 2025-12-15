विज्ञापन
IPL 2026 Auction: नीलामी से पहले AI की बड़ी भविष्यवाणी, इन 5 पर बरसेगा सबसे ज्यादा पैसा

IPL 2026 Mini Auction: फैंस और पूर्व दिग्गजों के बीच यही सवाल और चर्चा है कि इस बार सबसे ज्यादा पैसे किसे मिलेंगे. चलिए आप जान लीजिए कि AI का क्या कहना है

IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल नीलामी की प्रतिकात्मक तस्वीर

सीनियर टीम इंडिया और दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 विश्व कप मुकाबले के बीच अब दुनिया के तमाम करोड़ों प्रशंसकों की नजरें मंगलवार को  दुबई में ही होने जा रही आईपीएल मिनी ऑक्शन 2026 पर जा टिकी हैं. फैंस के बीच सबसे बड़ी चर्चा यही हो रही है कि इस बार सबसे ज्यादा पैसा किस खिलाड़ी को मिलेगा. फैं अपने-अपने अनुमान लगा रहे हैं. इसी बीच ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए बता दिया है कि किन 5 खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा पैसा बरसने जा रहा है. जानिए कि कौन हैं ये पांच खिलाड़ी और क्या है इनकी यूएसपी (खास बात, यूनिक सेलिंग प्वाइंट) जो उन्हें बाकियों के मुकाबसे AI की नजर में सबसे प्रबल दावेदार बनाते हैं. . 

5. डारेल मिशेल (न्यूजीलैंड, बेस प्राइस: 2 करोड़)

AI के अनुसार मिनी ऑक्शन के पांचवें सबसे महंगे खिलाड़ी न्यूजीलैंड के डारेल मिशल होंगे.  और इनके लिए चेन्नई, बेंगलुरु, पंजाब के बीच जमकर संघर्ष होने जा रहा है. मिशेल की यूएसपी यह है कि वह मिड्ल ऑर्डर में स्थिरता लेकर आते हैं. और बहुत ही सधी हुई बॉलिंग के साथ बीच के ओवरों में बल्लेबाजों पर सामान्य से कहीं ज्यादा दबाव बनाने का काम करते हैं. वहीं, मिशेल की खुद को अलग-अलग फॉर्मेट/भूमिका में ढालने की गजब की काबिलियत है. और यह कीवी ऑलराउंडर 8-12 करोड़ रुपये झटक सकता है. 


4. रवींद्र रचिन (न्यूजीलैंड, बेस प्राइस: 2 करोड़)

न्यूजीलैंड के भारतीय मूल का यह लेफ्टी बल्लेबाज पिछले सीजन में चेन्नई के खेला है. और इस पार चेन्नई, केकेआर दिल्ली की उन पर बारीक नजर है. इस साल उन्होंने मुंबई के खिलाफ 65 रन की पारी खेली. रचिन की यूएसपी यह है कि शीर्ष क्रम को स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो जरूरत पर तेज बैटिंग करने में सक्षम हैं. काम चलाऊ बॉलिंग करते हैं, वहीं चेन्नई के हालात हिसाब से इस टीम के लिए बहुत ही ज्यादा फिट हैं. पिछले सीजन में 4 करोड़ रुपये पाने वाले रचिन इस बार  AI के अनुसार 9-13 करोड़ रुपये की रकम हासिल कर सकते हैं. 

3. मथीषा पाथिराना (श्रीलंका, बेस प्राइस: 2 करोड़)

मुंबई के पास सिर्फ 2.75 करोड़ का पर्स है, तो उसके हाथ बंध गए हैं, लेकिन केकेआर, दिल्ली और हैदराबाद के बीच श्रीलंकाई युवा पेसर के लिए कड़ी टक्कर होगी. पाथिराना की यूएसपी यह है कि उनकी शैली दिग्गज लसिथ मलिंगा जैसी ही है और उन्हें जूनियर मलिंगा का नाम पहले ही मिल चुका है. वहीं, पूरी तरह फिट होने पेर डेथ ओववरों में वह किसी भी टीम के खिलाफ मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं.केकेआर ने कई पेसरों को रिलीज किया है. ऐसे में किंग खान के मैनेजर पाथिराना को उम्मीद से कहीं  ज्यादा चुका सकते हैं. पाथिराना को 10-14 करोड़ रुपये फीस मिल सकती है. 

2. रवि बिश्नोई (भारत, बेस प्राइस: 2 करोड़)

यह भारतीय लेग स्पिनर पहले से ही हर वर्ग में चर्चा का विषय बना हुआ. राजस्थान, केकेआर और दिल्ली को  पारी के बीच ओवरों के दौरान एक स्ट्राइकर स्पिनर की दरकार है.इतिहास यह रहा है कि बीच के ओवरो में नूर अहमद, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने हालिया सालों में जमकर धूम मचाई है. रवि की यूएसपी यह है कि उनका क्विक-आर्म एक्शन है. वह पारंपरिक स्पिनरों की तुलना में फ्लाइट कम देते  हैं, और हवा में गति में तेजी लाते हैं. उनका सटीक टप्पा उनके खिलाफ रन बनाने में खासी मुश्किलें पैदा करता है. बिश्नोई 12-16 करोड़ रुपये नीलामी में हासिल कर सकते हैं.

1. कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया,  बेस प्राइस: 2 करोड़)

मेगा नीलामी से पहले ही कंगारू ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन के सबसे ज्यादा चर्चे हैं. केकेआर की सबसे ज्यादा नजर ग्रीन पर है, तो वहीं चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स भी उनके लिए जोरदार आजमाइश करने  जा रहे हैं. कैमरून सबसे बड़े स्टार अपनी ऑलराउंड काबिलियत के कारण बनकर उभरे हैं. उनकी बैटिंग यूएसपी यह है कि वह बैटिंग के दौरान चार ओवरों के किसी भी चरण में तूफानी बल्लेबाजी की काबिलियत रखते हैं, तो वह चार ओवरों का कोटा निकालने की भी क्षमता रखेते हैं. कैमरून के लिए 22-26 करोड़ रुपये की बोली लग सकती है. लेकिन नियमों के अनुसार कैमरुन को 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे.


 

Ravi Bishnoi, Cameron Donald Green, Matheesha Pathirana, Indian Premier League 2026, Cricket
