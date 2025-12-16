विज्ञापन
IPL 2026 Auction: इन 38 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजियों में होगी जोरदार टक्कर, IPL ऑक्शन में चौंकाने का रखते हैं दम

आईपीएल द्वारा साझा की गई सूची में दो आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन ग्रीन और जेक फ्रेजर मैकगर्क के अलावा न्यूजीलैंड और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर भी शामिल हैं. इनमें से प्रत्येक का आधार मूल्य दो करोड़ रुपये है.

TOP IPL 2026 AUCTION TARGETS
  • आईपीएल ऑक्शन में आयोजित होगी जिसमें 369 क्रिकेटरों की बोली लगेगी
  • कंफर्म भारतीय खिलाड़ियों में वेंकटेश अय्यर, रवि बिश्नोई, पृथ्वी शॉ, राहुल चाहर और आकाश दीप प्रमुख हैं
  • जेक फ़्रेज़र-मैकगर्क, डेविड मिलर, डेवोन कॉनवे और कैमरून ग्रीन फ्रेंचाइजी के लिए अहम होंगे
TOP AUCTION TARGETS: छोटी नीलामी हमेशा बड़ी नीलामी से अधिक दिलचस्प होती है क्योंकि फ्रेंचाइजी खास पसंद के साथ आती हैं और अलग-अलग कौशल वाले खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं ऐसे में जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिसको फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा सकते हैं. बता दें कि आईपीएल ऑक्शन अबुधाबी में होना है जिसमें 369 क्रिकेटरों की बोली लगेगी जिनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं.

कंफर्म ! इन खिलाड़ियों के लिए फ्रेंचाइजियों  के बीच होगी जंग

कैप्ड भारतीय

  1. • वेंकटेश अय्यर
  2. • रवि बिश्नोई
  3. • पृथ्वी शॉ
  4. • राहुल चाहर
  5. • आकाश दीप

विदेशी बल्लेबाज

  1. • जेक फ़्रेज़र-मैकगर्क
  2. • डेविड मिलर
  3. • डेवोन कॉनवे
  4. • कैमरून ग्रीन

विकेट-कीपर

  1. • क्विंटन डी कॉक
  2. • फिन एलन
  3. • शाइ होप
  4. • जेमी स्मिथ
  5. • जॉनी बेयरस्टो
  6. • टिम सीफ़र्ट

आल राउंडर

  1. • लियाम लिविंगस्टोन
  2. • वानिंदु हसरंगा
  3. • रचिन रवीन्द्र
  4. • माइकल ब्रेसवेल
  5. • जेसन होल्डर

गेंदबाज़

  1. • मथीशा पथिराना
  2. •महेश थीक्षणा
  3. • जैकब डफी
  4. • एनरिक नॉर्टजे
  5. • जेराल्ड कोएत्ज़ी
  6. • मुस्तफिजुर रहमान
  7. • मैट हेनरी 

अनकैप्ड भारतीय 

  1. • तुषार रहेजा
  2. • कार्तिक शर्मा
  3. • अनमोलप्रीत सिंह
  4. • औकिब नबी
  5. •अशोक शर्मा
  6. • अर्पित राणा
  7. • तेजस्वी दहिया
  8. • करण लाल
  9. • विग्नेश पुथुर
  10. • मणिशंकर मुरासिंघ
  11. • सनी संधू
Indian Premier League 2026, Cricket
