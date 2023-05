IPL 2023: क्या फिर हो सकता है आरसीबी और लखनऊ का मुकाबला, ऐसा बन रहा समीकरण

IPL Play offs में फिस से हो सकता है गंभीर और कोहली की भिड़ंत

Virat Kohli vs Naveen-ul-Haq : आईपीएल 2023 (IPL 2023) में लखनऊ और आरसीबी (LSG vs RCB matcn once Again) के बीच जब मैच हुआ था तो आरसीबी को जीत मिली थी. आरसीबी की जीत से ज्यादा उस मैच को नवीन-उल-हक, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज और गौतम गंभीर (Virat Kohli vs Gautam Gambhir) के लिए याद किया जाता है. उस मैच के दौरान जहां कोहली अफगानिस्तानी खिलाड़ी नवीन उल हक से उलझते हुए दिखे तो वहीं मैच के बाद लखनऊ के मेंटर गंभीर (Gautam Gambhir vs Virat kohli) और विराट कोहली आपस में बहसबाजी करते हुए नजर आए थे. मैच में सिराज और नवीन के बीच भी हल्की झड़प देखने को मिली थी. आईपीएल 2023 का यह सबसे बड़ा कांड था जिसे फैन्स लगातार याद कर रहे हैं. इस झड़प का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कोहली के फैन्स जब भी स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं तो गंभीर या फिर नवीन को देखकर कोहली-कोहली कहकर चिढ़ाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं.

जडेजा की हुई जमकर धुनाई तो धोनी ने मैच जीतते ही अपने खिलाड़ी के साथ किया कुछ ऐसा, जीता लिया दिल, Video