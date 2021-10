IPL 2021, CSK vs PBKS: मुश्किल में सीएसके, अब उथप्पा लौटे पवेलियन

इससे पहले मोईन अली का बल्ला भी आज खामोश रहा और अर्शदीप की शानदार गेंद पर विकेटकीपर केएल राहुल के द्वारा लपके गए. अली अपना खाता भी नहीं खोल पाए. इससे पहले सीएसके को ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में पहला झटका लगा है. गायकवाड़ आजके मैच में नहीं चल सके और केवल 12 रन बनाने के बाद अर्शदीप का शिकार बने. इस समय क्रीज पर रायडू और डुप्लेसी मौजूद हैं. पंजाब की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. पूरन की जगह क्रिस जॉर्डन को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई है. सीएसके की प्लेइंग XI में बदलाव नहीं है. सीएसके पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है तो वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स अपने आखिरी लीग स्टेज मैच को जीतकर टूर्नामेंट का सफर खत्म करना चाहेगी.

सीएसके और पंजाब के बीच आईपीएल में 24 मैच हुए हैं जिसमें चेन्नई 15 मैच में जीत हासिल करने में सफल रहा है तो वहीं दूसरी ओर पंजाब को केवल 8 मैच में ही जीत मिली है. प्वाइंट्स टेबल में चेन्नई 18 अंक के साथ दूसरे नंबर है. जीत के साथ फिर से टॉप पर धोनी की टीम पहुंचना चाहेगी. इस मैच में धोनी (Dhoni) की बल्लेबाजी पर सबकी नजर रहेगी.

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग XI): रुतुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, अंबाती रायुडू, एमएस धोनी (w/c), रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जोश हेज़लवुड

पंजाब किंग्स (प्लेइंग XI): केएल राहुल (w/c), मयंक अग्रवाल, एडेन मार्कराम, सरफराज खान, शाहरुख खान, मोइसेस हेनरिक्स, क्रिस जॉर्डन, हरप्रीत बराड़, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह

