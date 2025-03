'सारे बोर्ड...', IPL की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इंजमाम उल हक ने उगला जहर, VIDEO

Inzamam Ul Haq Urges Foreign Boards To Abandon IPL: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने बीसीसीआई के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने एक लाइव शो के दौरान बातचीत करते हुए कहा कि दूसरे देशों के क्रिकेट बोर्ड को भी इंडियन प्रीमियर लीग का बहिष्कार करना चाहिए. इसके पीछे का तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग में खेलने के लिए नहीं भेजता है. ऐसे में दूसरे देशों के क्रिकेट बोर्ड को भी अपने खिलाड़ियों को वहां खेलने के लिए नहीं भेजना चाहिए.

55 वर्षीय पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, 'चैंपियंस ट्रॉफी को ना आप एक साइड में कर दें. आप आईपीएल देखें. आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आकर खेलते हैं. इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाकर नहीं खेलते हैं. सारे बोर्ड वालों को चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं उन्हें आईपीएल में भेजना छोड़ दें. अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते हैं किसी के लीग के लिए, तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना.'

Every board should stop sending their players in IPL: Inzimam UL Haq pic.twitter.com/8vp8OjEjV3