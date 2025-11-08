विज्ञापन
विशेष लिंक

सेल्समैन की नौकरी करने वाला खिलाड़ी बन गया दुनिया का खतरनाक गेंदबाज, जिसके आगे ‘भगवान’ ने भी टेके थे घुटने

Interesting facts about Brett Lee: सटीक लाइन लेंथ के साथ ब्रेट ली की कहर बरपाती गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करती थीं. 

Read Time: 3 mins
Share
सेल्समैन की नौकरी करने वाला खिलाड़ी बन गया दुनिया का खतरनाक गेंदबाज, जिसके आगे ‘भगवान’ ने भी टेके थे घुटने
Sachin Tendulkar vs Brett Lee
  • ब्रेट ली का जन्म 8 नवंबर 1976 को न्यू साउथ वेल्स में हुआ था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना शुरू किया था
  • आर्थिक मजबूरी के कारण ली ने पुरुषों के सूट बनाने वाली दुकान में सेल्समैन की नौकरी भी की थी
  • ली ने 23 साल की उम्र में 1999 में टेस्ट और 2000 में वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Brett Lee Birthday: ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली का नाम पाकिस्तान के शोएब अख्तर के साथ क्रिकेट इतिहास के सर्वकालिक तेज गेंदबाज के रूप में लिया जाता है. सटीक लाइन लेंथ के साथ ब्रेट ली की कहर बरपाती गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करती थीं. अक्सर ऐसा होता था कि बल्लेबाज कुछ समझे उससे पहले ली की गेंद उसका विकेट उड़ा चुकी होती थी. विश्व क्रिकेट के सबसे कामयाब तेज गेंदबाज ली को अपने सपने को पूरा करने के लिए सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी थी.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: AFP

सेल्समैन की नौकरी

ब्रेट ली का जन्म 8 नवंबर 1976 को न्यू साउथ वेल्स में हुआ था। ली ने किशोरावस्था से ही ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का सपना देखा था. उनकी गेंद की गति को देख उन्हें मौके भी मिल रहे थे. लेकिन, आर्थिक रूप से खुद को सबल बनाए रखने के लिए ब्रेट ली ने पुरुषों के सूट बनाने वाली बार्कले स्‍टोर में सेल्समैन की नौकरी की थी. तब, ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका डेब्यू नहीं हुआ था और घरेलू क्रिकेट में पैसे पर्याप्त नहीं मिलते थे. इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए ली सेल्समैन की नौकरी से भी नहीं चूके. ली की ये कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो किसी मजबूरीवश अपने सपने से समझौता कर लेते हैं.

23 साल की उम्र में ब्रेट ली ने किया डेब्यू

23 साल की उम्र में ब्रेट ली ने 1999 में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट और 2000 में वनडे में डेब्यू किया था। 2005 में उन्होंने टी20 में डेब्यू किया था। अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उनका नाम ऑस्ट्रेलिया के सबसे धनी खिलाड़ियों में शुमार है. ली ने 76 टेस्ट में 310 विकेट, 221 वनडे में 380 विकेट और 25 टी20 में 28 विकेट लिए. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: @VijayCricketFan/X

ब्रेट ली ने 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 161.1 किमी/घंटा (100.1 मील प्रति घंटा) की गति से गेंद फेंकी थी. यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी सबसे तेज गेंद है. इसी गेंद ने उन्हें विश्व का दूसरा सबसे तेज गेंदबाज बना दिया.सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब अख्तर के नाम है. अख्तर ने 2003 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड के निक नाइट के खिलाफ 161.3 किमी/घंटा (100.23 मील प्रति घंटा) की गति से गेंद फेंकी थी. तीनों फॉर्मेट मिलाकर ब्रेट ली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 718 विकेट लिए हैं और सफलतम गेंदबाजों की सूची में 15वें स्थान पर हैं.

ब्रेट ली ने सचिन को 14 बार किया आउट

ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को सबसे ज्यादा बार आउट किया है. तेंदुलक को ब्रेट ली ने इंटरनेशनल करियर में 14 बार पवेलियन की राह दिखाई है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sachin Ramesh Tendulkar, Brett Lee, India, Australia, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now