IND-W vs SL-W LIVE Streaming, 1st t20i: शादी टूटने के बाद पहली बार एक्शन में दिखेंगी स्मृति मंधाना, जानें कब और कहां देख पाएंगे लाइव

India Women vs Sri Lanka Women 1st T20I LIVE Telecast: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम पहली बार एक्शन में दिखेगी. वहीं फैंस की नजरें स्मृति मंधाना पर होंगी.

IND-W vs SL-W LIVE Telecast: भारतीय महिला टीम रविवार से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज से अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए ऐसे युवा खिलाड़ियों की तलाश करना चाहेगी जो टीम को लंबे समय तक स्थिरता प्रदान कर सके. टीम में कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह जैसे परिचित चेहरे मौजूद हैं, लेकिन यह सभी खिलाड़ी 30 की उम्र पार कर चुके हैं या उस ओर बढ़ रहे हैं. भारतीय टीम प्रबंधन की निगाहें ऐसे में युवा बल्लेबाज जी कमलिनी और उभरती हुई बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी.

युवा खिलाड़ियों पर होंगी नजरें

सत्रह साल की कमलिनी ने तमिलनाडु के लिए बीसीसीआई अंडर-23 टी20 ट्रॉफी, इस साल की शुरुआत में अंडर-19 विश्व कप और फिर महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है. वैष्णवी शर्मा ने अंडर-19 विश्व कप में सर्वाधिक 17 विकेट लेकर चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया.

राधा यादव की अनुपस्थिति में 19 वर्षीय वैष्णवी को साथी बाएं हाथ की स्पिनर एन श्री चरणी के साथ गेंदबाजी करने का मौका मिल सकता है, जिन्होंने हाल के महीनों में काफी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. बायें हाथ की दोनों स्पिनर अगर इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो यह भविष्य की योजनाओं के लिहाज से टीम प्रबंधन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. 

स्मृति मंधाना पर होंगी फैंस की निगाहें

स्मृति मंधाना पर भी सबकी निगाहें होंगी. हाल के दिनों में उनकी निजी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव आए है. यह देखना होगा कि शादी रद्द होने की घटना के बाद वह बल्लेबाजी में किस तरह की प्रतिक्रिया देती है.

मंधाना ने साफ कर दिया है कि उनके लिए क्रिकेट से बढ़कर कुछ नहीं है और यह दौरा उनके लिए सामान्य स्थिति में लौटने का एक अहम मौका साबित हो सकता है. कप्तान हरमनप्रीत कौर वनडे विश्व कप जीत के बाद शीर्ष स्तर के क्रिकेट से ब्रेक लेने के बाद टी20 प्रारूप में अपनी लय दोबारा हासिल करने की कोशिश करेंगी.

कब और कहां होगा मुकाबला

भारत बनाम श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला महिला टी20 मैच 21 दिसंबर को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. 

कितने बजे होगा शुरू

भारत और श्रीलंका के बीच पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा.

कहां देख पाएंगे लाइव

भारत और श्रीलंका के बीच पहला महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. 

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा.

श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षिका डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, कौशिनी नुथ्यांगना, मालशा शेहानी, इनोका रानावीरा, शशिनी गिम्हानी, निमेश मदुशानी, काव्या कविंदी, रश्मिका सेवंदी, मल्की मदारा.

India Women, Sri Lanka Women, Cricket
