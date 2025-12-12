INDU19 vs UAEU19: 'हा हम बिहारी है जी', वैभव के तूफानी शतक पर फिदा हुआ सोशल मीडिया

मैच दर मैच छोटा वैभव सूर्यवशी बडे़ कमाल कर रहा है. इसी साल आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शुरू हुआ सिलसिला पारी दर पारी नया आयाम स्थापित कर रहा है. और आयामों का एक गहना शुक्रवार को दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप में देखने को मिला. सिर्फ 95 गेंदों पर 9 चौकों और 14 छक्कों से 171 रन की पारी खेली, तो इस स्तर पर नए रिकॉर्ड जमा हो गए, सूर्यवंशी का सूर्य और चमक उठा. दुनिया भर के करोड़ों चाहने वालों के बीच यह छोटा उस्ताद चर्चा का विषय बन गया. सोशल मीडिया पर वैभव की तारीफ में एक से एक कमेंट देखने को मिला. शब्द पर मत जाइए आप, इसे प्रशंसा के रूप में लीजिए
A 14 year old batting like this is genuinely insane pic.twitter.com/SenuSwnzUQ— Heisenberg ☢ (@internetumpire) December 12, 2025
इतिहास लिखने के लिए हैं..और कुछ इतिहास तो पहले से ही लिखे जा चुके हैं
- Hundred in IPL— Niroy⁴⁵🐐 (@Niroy45) December 12, 2025
- Hundred in Youth ODI
- Hundred in Youth Test
- Hundred in India A
- Hundred in SMAT
- Hundred in U-19 Asia Cup
- Vaibhav Suryavanshi The Future of India Cricket,he is here to write history.pic.twitter.com/Y6LkUKkID0
जब प्रदर्शन ऐसा हो, तो फिर कुछ इस तरह की मांग होने लगती हैं
re-release this movie as a biopic of vaibhav suryavanshipic.twitter.com/quCa23mLut— Xavier Uncle (@xavierunclelite) December 12, 2025
गेंदबाजों के साथ तो वैभव सूर्यवंशी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जैसा यह बच्चा करता दिखाई पड़ रहा है
Vaibhav suryavanshi to every bowler pic.twitter.com/v3qRUdsBht https://t.co/SbdjjsDofu— Buntyy bagga (@bagga_buntyy) December 12, 2025
जो वैभव कर रहे हैं, वह कई सालों में एक बार ही किसी को देखने को नसीब होता है...वह नए-नए आयाम लिख रहे हैं
- 171 runs.— Johns. (@CricCrazyJohns) December 12, 2025
- 95 balls.
- 9 fours.
- 14 Sixes.
ONE & ONLY VAIBHAV SURYAVANSHI IN U-19 ASIA CUP 🇮🇳 HE IS GOING TO BE THE SUPER HERO. pic.twitter.com/iEuFgeMedx
