INDU19 vs UAEU19: 'हा हम बिहारी है जी', वैभव के तूफानी शतक पर फिदा हुआ सोशल मीडिया

Vaibhav Suryavanshi: इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए वैभव सूर्यवंशी अगर ऐसे ही तूफानी शतक ठोकते रहे, तो फिर वह सर्चिंग के मामले में भी और कई नए रिकॉर्ड अपने नाम

ACC Mens U19 Asia Cup 2025: वैभव सूर्यवंशी
मैच दर मैच छोटा वैभव सूर्यवशी बडे़ कमाल कर रहा है. इसी साल आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शुरू हुआ सिलसिला पारी दर पारी नया आयाम स्थापित कर रहा है. और आयामों का एक गहना शुक्रवार को दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप में देखने को मिला. सिर्फ 95 गेंदों पर 9 चौकों और 14 छक्कों से 171 रन की पारी खेली, तो इस स्तर पर नए रिकॉर्ड जमा हो गए, सूर्यवंशी का सूर्य और चमक उठा. दुनिया भर के करोड़ों चाहने वालों के बीच यह छोटा उस्ताद चर्चा का विषय बन गया. सोशल मीडिया पर वैभव की तारीफ में एक से एक कमेंट देखने को मिला. शब्द पर मत जाइए आप, इसे प्रशंसा के रूप में लीजिए

इतिहास लिखने के लिए हैं..और कुछ इतिहास तो पहले से ही लिखे जा चुके हैं

जब प्रदर्शन ऐसा हो, तो फिर कुछ इस तरह की मांग होने लगती हैं

गेंदबाजों के साथ तो वैभव सूर्यवंशी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जैसा यह बच्चा करता दिखाई पड़ रहा है

जो वैभव कर रहे हैं, वह कई सालों में एक बार ही किसी को देखने को नसीब होता है...वह नए-नए आयाम लिख रहे हैं

