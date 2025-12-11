विज्ञापन

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में रो पड़ीं हेमा मालिनी, बोलीं- हमारा प्यार सच्चा था

Hema Malini Cries at Dharmendra Delhi Prayer Meet: दिल्ली में आज अभिनेता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी बेहद भावुक नजर आईं. समारोह में उन्होंने एक इमोशनल स्पीच दी.

नई दिल्ली:

Hema Malini Cries at Dharmendra Delhi Prayer Meet: दिल्ली में आज दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी बेहद भावुक नजर आईं. समारोह में उन्होंने एक  इमोशनल स्पीच दी और धर्मेंद्र संग बिताए अपने लंबे सफर को याद करते हुए कई निजी बातें साझा कीं. इस दौरान उनकी दोनों बेटियां- ईशा देओल और अहाना देओल स्टेज पर उनके साथ मौजूद रहीं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस भी अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. क्या कहा हेमा मालिनी ने चलिए आपको बताते हैं.

हेमा मालिनी ने कहा कि धर्मेंद्र के साथ फिल्मी दुनिया में साथ निभाते-निभाते उनका रिश्ता असल जिंदगी में भी मजबूत होता गया. उन्होंने कहा, "जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया वही मेरे जीवनसाथी बन गए. हमारा प्यार सच्चा था तो हम किसी भी परिस्थिति की सामना करने की हिम्मत रखते थे और हम दोनों ने शादी की. वो मेरे लिए एक बहुत ही समर्पित जीवनसाथी बने. मेरे लिए प्रेरणादायक एक मजबूत स्तम्भ बनकर हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे.मेरे हर निर्णय में उनकी सहमति रही. मेरी दोनों बेटियां ईशा और अहाना, इनके लिए एक वात्सल्य से भरे पिता बने. बहुत प्यार दिया और उनकी सही समय पर शादी भी कराई. हमारे पांच ग्रैंड चिल्ड्रेन के सबसे प्यारे नानू. सभी उनसे बहुत प्यार करते थे. धरम जी उन्हें देख के इतने खुश हो जाते थे. मेरे से कहते थे देखो हमारी ये बहुत सुंदर फुलवारी है. इसे हमेशा प्यार से और संभाल कर रखना".

दिल्ली की इस प्रार्थना सभा में परिवार के अलावा करीबी रिश्तेदार और कुछ फिल्मी जगत के लोग भी शामिल हुए. इससे पहले, 27 नवंबर को देओल परिवार ने मुंबई में भी धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की थी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने सितारे नजर आए थे.

