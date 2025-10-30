विज्ञापन
IND vs PAK, U19 Asia Cup Final: 'चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जैसा..' फाइनल से पहले सरफराज अहमद ने पाकिस्तानी टीम को दिया 'जीत का मंत्र'

INDU19 vs PAKU19 Final, Sarfaraz Ahmed: अंडर-19 एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम के मेंटॉर सरफराज अहमद चाहते हैं कि भारत के खिलाफ फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का दोहराव करे.

Sarfaraz Ahmed Big Statement : भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला खेला जाना है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद टीम के मेंटॉर हैं. वह चाहते हैं कि पाकिस्तान इस मुकाबले में चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का दोहराव करे. सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने 18 जुलाई 2017 को लंदन में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 4 विकेट खोकर 338 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम महज 158 रन पर सिमट गई थी. पाकिस्तान ने 124 रन से यह मुकाबला अपने नाम किया था. हालांकि, अंडर 19 एशिया कप 2025 के ग्रुप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से रौंदा था. अब पाकिस्तान टीम पिछली हार से सबक लेना चाहेगी.

भारत अंडर 19 एशिया कप की ट्रॉफी की दौड़ में सबसे आगे है. टीम इंडिया ने अब तक आठ बार यह खिताब अपने नाम किया है, जबकि पाकिस्तान साल 2012 में भारत के साथ संयुक्त विजेता रहा. सरफराज मानते हैं कि अगर पाकिस्तानी जूनियर्स पहले मैच की हार को भूल जाएं तो बहुत अच्छा होगा. सरफराज ने टेलीकॉमएशिया को बताया, "अगर यह चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जैसा रहता है, तो बहुत अच्छा होगा. मैंने खिलाड़ियों को 2017 के उस इवेंट के बारे में बताया है, इसलिए यह खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि वे इस मौके को यादगार बनाएं."

सरफराज मानते हैं कि पाकिस्तान ग्रुप मैच में भारत के विरुद्ध खराब बल्लेबाजी की वजह से हारा. उन्होंने कहा,"हमने भारतीय टीम को 240 रन पर समेट दिया था, जो चेज करने के लिए एक अच्छा स्कोर था, लेकिन फिर बहुत धीमी बैटिंग की. अब मैंने खिलाड़ियों से कहा है कि वे आक्रामक बल्लेबाजी करें और किसी भी चीज से न डरें."

अंडर 19 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान ने ग्रुप 'ए' में अपने तीन में से दो मैच जीते और शुक्रवार को सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई. वहीं, टीम इंडिया ने ग्रुप ए के सभी 3 मुकाबले जीतने के बाद सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया है.

ऐसी है दोनों टीमें

भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, आरोन जॉर्ज. 

पाकिस्तान: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायान (विकेटकीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास और मोहम्मद हुजैफा.

