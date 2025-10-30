INDU19 vs PAKU19 Final: 'ऐसे कैसे काम चलेगा', वैभव फाइनल में चूके, तो फैंस ने लिया निशाने पर

रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी. इस लेफ्टी बल्लेबाज ने आतिशी शुरुआत कर उम्मीद भी जगाई, लेकिन वह सिर्फ 10 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्कों से 26 रन बनाकर सस्ते में लौटे, तो भारतीय उम्मीदें परवान चढ़ने से पहले ही दम तोड़ गईं. वहीं, इससे इतर उनके और पाकिस्तान पेसर अली रजा के बीच छिड़ी शब्दों की जगह और फिर आउट होने के बाद सूर्यवंशी की प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बन गई. यह सही है कि वैभव की बल्लेबाजी की एक अपनी ही शैली है और उन्होंने टूर्नामेंट में पचास से ऊपर के औसत से रन भी बनाए. लेकिन एक वर्ग को उनका फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ इस अंदाज में आउट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है.
वैभव की शैली ही ही इस तरह की है. कभी रन बरसेंगे, तो कभी ऐसा ही होगा. फैंस की यह निराशा समझी जा सकती है क्योंकि मैच पाकिस्तान के खिलाफ था
Vaibhav Suryavanshi is being hyped up far too much.— Shanu (@Shanu_3010) December 21, 2025
In the ODI Asia Cup final chase of 348 runs, he played reckless big shots from the very first ball, showed no game sense, couldn't rotate the strike, and batted like he was playing a T20I.💔😭 pic.twitter.com/bIkDSZredt
वैभव को अब यह समझना होगा कि उनसे उम्मीदें बहुत ज्याद हो चली हैं. या उन्होंने ऐसी उम्मीदें बना दी हैं. और अगर वह इस पर खरे नहीं उतरते हैं, इस आगे इस तरह की और सख्त आलोचना उन्हें झेलनी पड़ेगी
What does this guy Vaibhav Suryavanshi think of himself?— 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢𝐧𝐚𝐭!𝟎𝐧_👑🚩 (@bholination) December 21, 2025
It's an ODI game and while chasing 348 he's just slogging from ball one. There's absolutely no game sense. People hype him up as some mix of Kohli, Sachin and Viv Richards, but he doesn't even know how to rotate the strike… pic.twitter.com/XbZ8e7a6kw
यह तो एकदम सही बात है. जहां फैंस वैभव से बल्ले से बड़े धमाके की उम्मीद कर रहे थे, वहीं इस तरह की तस्वीर जायका बिगाड़ गई
After conceding 20 Runs in first over against Vaibhav Suryavanshi. 27 Years old Ali Raza got his Fluke wickets & starting Yelling like an Illiterate !— CricPal (@AnupPalAgt) December 21, 2025
But Vaibhav Pointed towards his Shoe because whole Pakistan team aggressively targeted him#U19Cricket pic.twitter.com/TwqX6uFGhE
बात सही है विश्व कप से पहले दोनों ही खिलाड़ियों को इस हार से सबक लेना होगा
We failed to hype this celebration of Tilak Varma after winning the Asia Cup final against Pakistan 🥵🥵— ⁴⁵ (@eremika_45) December 21, 2025
- India U19 players like Vaibhav Suryavanshi and Ayush Mhatre should take lessons from him about how to make Pakistan grovel hard.#INDvsPAK #asiacuppic.twitter.com/XsbJ2hkdUf
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं