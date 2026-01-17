INDU19 vs BANU19: वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 37 साल में कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज

Vaibhav Sooryavanshi: जिंबाब्वे और नामीबिया में खेले जा रहे अंडर-19 विश्व कप में शनिवार को जूनियर स्टार वैभव सूर्यवंशी ने आखिरकार बांग्लादेश के खिलाफ फॉर्म पकड़ ली ही. पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ सस्ते में आउट हुए वैभव ने बुलावायो में तलुनात्मक रूप से अपनी शैली के विपरीत धीमी और जिम्मेदारी से बैटिंग करते हुए 67 गेंदों पर 6 चौकों और 3 छ्क्कों से 72 रन बनाए. इसी के साथ ही, वैभव ने टूर्नामेंट के करीब 37 साल के इतिहास में वह कारनामा कर दिखाया, जो पहले कोई नहीं कर सका. इस अर्द्धशतकीय पारी के साथ भी वैभव अंडर-19 विश्व कप में सबसे कम उम्र में अर्द्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए. सूर्यवंशी ने यह उपलब्धि सिर्फ 24 साल और 296 दिन में हासिल की. और इसी के साथ ही वह साल 1988 में आयोजित हुए पहले विश्व कप से लेकर अभी तक 37 साल के सफर में उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए.



तोड़ा अफगानी बल्लेबाज का रिकॉर्ड, बाबर हैं तीसरे नंबर पर

इस उपलब्धि के साथ उन्होंने अफगानिस्तान के शाहिदुल्लाह कमाल को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2014 में दुबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ 15 साल 19 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया था. इस सूची में पाकिस्तान के महान बल्लेबाज़ बाबर आज़म तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 2010 में पामरस्टन नॉर्थ में वेस्टइंडीज के खिलाफ 15 साल 92 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी. इसके अलावा इस सूची में अफगानिस्तान के परवेज़ मलिकज़ई (15 साल 125 दिन बनाम फिजी, 2016) और नेपाल के शरद वेसावकर (15 साल 132 दिन बनाम इंग्लैंड, चट्टोग्राम, 2004) भी शामिल हैं.

वैभव के कुछ बड़े रिकॉर्डों पर गौर फरमा लें:

-आईपीएल में 14 साल 23 दिन की सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले बल्लेबाज

-वैभव ने आईपीएल में पिछले साल शतक बनाया, तो वह पुरुषों की टी20 क्रिकेट में 14 साल 32 दिन में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने

-सबसे युवा लिस्ट ए सेंचुरियन: वैभव ने यह रिकॉर्ड 14 साल 272 दिन की उम्र में झोली में डाला. इस शतक के साथ ही वह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे उम्र के शतकवीर बन गए.

अंडर-19 में वनडे सबसे तेज शतक: वैभव ने सिर्फ 52 गेंदों पर यह कारनामा करके जूनियर क्रिकेट में भी इतिहास रचा