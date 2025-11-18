विज्ञापन
विशेष लिंक

गुवाहाटी टेस्ट के लिए भारतीय XI में होगा बदलाव? इस खिलाड़ी की हुई टीम इंडिया में एंट्री, शुभमन गिल पर सस्पेंस बरकरार

Shubman Gill remains doubtful for 2nd Test vs South Africa: दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर को गोवाहटी में खेला जाएगा. इस टेस्ट मैच में शुभमन गिल के खेलने को लेकर संशय बना हुआ है.

Read Time: 2 mins
Share
गुवाहाटी टेस्ट के लिए भारतीय XI में होगा बदलाव? इस खिलाड़ी की हुई टीम इंडिया में एंट्री, शुभमन गिल पर सस्पेंस बरकरार
Nitish Reddy will replace Shubman Gill in the Guwahati Test:
  • भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में 22 नवंबर को खेला जाएगा
  • नितीश कुमार रेड्डी को पहले टेस्ट के बाद टीम से रिलीज़ कर भारत ए के मैच खेलने के लिए भेजा गया था
  • बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि नितीश कुमार रेड्डी दूसरे टेस्ट से पहले टीम में शामिल हो जाएंगे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India's Likely Playing XI For 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर को गोवाहटी में खेला जाएगा. इस टेस्ट मैच में शुभमन गिल के खेलने को लेकर संशय बना हुआ है. ऐसे में अब खबर है कि नितीश कुमार रेड्डी गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच से पहले भारतीय टेस्ट टीम में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं . रेड्डी को ईडन गार्डन्स टेस्ट से पहले टीम से रिलीज़ कर दिया गया था और उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ए के मैच खेलने के लिए कहा गया था. बीसीसीआई ने पहले ही कहा था कि रेड्डी दूसरे टेस्ट के लिए टीम से जुड़ेंगे, लेकिन उन्हें पहले ही बुला लिया गया है और वह 18 नवंबर को ईडन गार्डन्स में वैकल्पिक सत्र के दौरान टीम के साथ ट्रेनिंह का हिस्सा बनेंगे. 

ऐसे में अब कयास लग रहे हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में यदि गिल नहीं खेले तो नितीश कुमार रेड्डी को भारतीय प्लेइंग इलेवन में मौका दिया जाएगा. रेड्डी ने भारत ए के लिए दो लिस्ट ए मैच खेले हैं, और हालांकि दूसरे मैच में उन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन राजकोट में चल रही तीन मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में उन्होंने 37 रन बनाए और 18 रन देकर 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी. टेस्ट टीम में वापसी का मतलब है कि यह ऑलराउंडर 19 नवंबर को भारत ए के खिलाफ होने वाले तीसरे मैच में नहीं खेल पाएगा.

Latest and Breaking News on NDTV

नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने टेस्ट करियर में अबतक 9 मैच खेले हैं और 386 रन बनाए हैं. रेड्डी ने टेस्ट में एक शतक और गेंदबाजी में 8 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी.नीतीश आईपीएल 2024 में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद लाइमलाइट में आए थे. 

भारत टेस्ट टीम: शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप, नितीश कुमार रेड्डी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Vs South Africa 2025 India, Shubman Singh Gill, Cricket, Kaki Nitish Kumar Reddy
Get App for Better Experience
Install Now