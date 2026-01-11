भारतीय खेलों में बढ़ रहा महिला पावर-बदल रही विज्ञापन टैग लाइन, महान गावस्कर बन रहे फैन

ये न्यू इंडिया है- भारत बदल रहा है. नये साल में भारतीय टीम पुरुष, महिला और अंडर-19 टीम को क्रिकेट में तीन-तीन वर्ल्ड कप खेलने हैं. पिछले साल भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत ने उनका कॉन्फ़िडेंस बेहद बढ़ा दिया है. और भारतीय महिलाहओ को लेकर विज्ञापनों, प्रोमोशनल लाइनों (प्रोमो) की टैग लाइन भी बदलने लगी है. ये लड़कियां अब नये रंग में हौसलों की उड़ान भर रही हैं.

‘म्हारे छोरे, छोरियों से कम है के'

पिछले करीब ढाई दशकों में भारतीय महिलाएं खेलों की दुनिया में ना सिर्फ़ छायी रही हैं. बल्कि, कई टूर्नामेंट में वो पुरुषों से आगे साबित हुई हैं. रियो ओलिंपिक्स में भारत की लाज भारतीय महिलाओं ने ही बचाई. रियो ओलिंपिक्स के दो मेडल दो महिला खिलाड़ियों (पीवी सिंधु- सिल्वर, साक्षी मलिक- कुश्ती) के नाम रहा.

बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और वेटलिफ़िटिंग जैसे खेलों में भारतीय महिलाएं यकीनन पुरुषों से कहीं आगे हैं तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर महिलाओं ने एक पोडियम पर एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है.

यही वजह है कि विज्ञापनों के टैग लाइन बदलते जा रहे हैं. STAR SPORTS ने अगले महीने शुरू हो रहे टी-20 वर्ल्ड कप के लिए महिला टीम को लेकर ‘नया शुभमकामना संदेश', नया विज्ञापन बनाया है. ये विज्ञापन हरियाणा में दुहराई जानेवाली परंपरागत कहावत, ‘म्हारी छोरियां, छोरों से कम है के...' के बिल्कुल उलट महिलाओं के इस रेस में आगे जाने का इशारा भी है.

वर्ल्ड कप की स्टार खिलाड़ी शेफाली वर्मा STAR SPORTS के प्रोमोशनल लाइन्स में हरियाणवी में कहती हैं, 'एक कप घर आया है, दूसरा कप घर से जाने नहीं देंगे, म्हारे छोरे, छोरियों से कम है के..' तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिया का संदेश तो जाता ही है. भारतीय खिलाड़ियों की खेल में तरक्की की एक अलग कहानी भी पेश होती है.

‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...'

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने अपना वादा निभाते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की रॉकस्टार जेमाइमा रोड्रिगेज को बैट के आकार का गिटार गिफ़्ट मे दिया जिसे फ़ैन्स सोशल मीडिया ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जेमाइमा के लिए भी शायद ये उनके जीवन के सबसे अनमोल उपहार में से एक होगा.

गावस्कर ने जेमाइमा के साथ फ़िल्म ‘शोले' का मशहूर गाना भी गाया और कहा कि अब वो और फ़ैन्स महिला टीम का हर लम्हा साथ निभाने वाले हैं, ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे.' भारतीय महिला टीम भी अब आगे बढ़कर टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने वाला संदेश दे रही है.

नये साल में तीन वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स की चुनौती

नये साल 2026 में भारत और न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ के साथ चुनौतियों की शुरुआत हो चुकी है. 2026 में भारतीय टीमों को 3 वर्ल्ड कप ख़िताब और एशियाड में पदकों के लिए अपना दम दिखाना है.

सबसे पहले जनवरी में अंडर-19 वर्ल्ड कप

साल 2026 में भारतीय क्रिकेट की सबसे पहली वर्ल्ड कप चुनौती अंडर-19 स्तर पर होगी. चार दिनों बाद से ही,15 जनवरी से 6 फ़रवरी के बीच, ज़िंबाब्वे और नामीबिया में अंडर-19 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है.

अंडर-19 की सबसे कामयाब पांच बार की चैंपियन भारतीय अंडर-19 टीम (2000, 2008, 2012, 2018, 2022 में चैंपियन) में वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडु और दीपेश देवेंद्रन जैसे उभरते सितारे हैं. भारतीय अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम वर्ल्ड कप के लिए जिंबाब्वे पहुंच चुकी है.

फ़रवरी-मार्च में मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप

इस बार भारतीय टीम तीसरा टी-20 वर्ल्ड कप का ख़िताब जीतकर इतिहास कायम कर सकती है. आज तक कोई भी टीम लगातार 2 बार इस टूर्नामेंट का ख़िताब अपने नाम नहीं कर पाई है. इसलिए लगातार दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का ख़िताब जीतकर भारत एक नया रिकॉर्ड बना सकता है. डिफेंडिंग चैंपियन भारत टूर्नामेंट की सबसे ताक़तवर टीम है. दुनिया भर के क्रिकेट फ़ैन्स के साथ अब उनके लिए वर्ल्ड चैंपियन महिला टीम भी दुआएं मांग रही हैं.

भारतीय फ़ैन्स 7 फ़रवरी से 8 मार्च के बीच होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप में इस बार भारत की पाकिस्तान के साथ टक्कर के अलावा बांग्लादेश के मैचों पर भी क्रिकेट फ़ैन्स की ख़ास नज़रें रहेंगी. भारत इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैंपियन है और भारत ने ये टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की तरह सबसे ज़्यादा 2 बार 2007 और 2024 में जीता है.

जून-जुलाई में महिला टी-20 वर्ल्ड कप

खुद महिला भारतीय क्रिकेट टीम को 12 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच इंग्लैंड और वेल्स में टी-20 वर्ल्ड कप मैच खेलना है. वनडे वर्ल्ड कप 2025 में ऐतिहासिक जीत के बाद अब ये टीम पहली बार टी-20 वर्ल्ड कप का ख़िताब अपने नाम करने को पुरज़ोर तैयारी कर रही है. महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टीमों की टक्कर 14 जून को एजबैस्टन में होगी.

सितंबर-अक्टूबर में एशियन गेम्स

साल 2026 में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के एइचि और नागोया में होनेवाले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला टीमें हिस्सा लेंगी. क्रिकेट चौथी बार एशियन गेम्स का हिस्सा बन रहा है. भारतीय पुरुष और महिला टीमें डिफेंडिंग चैंपियन है. एशियाड का क्रिकेट टूर्नामेंट लॉस एंजेल्स 2028 के ओलिंपिक्स का क्वालिफ़िकेशन टूर्नामेंट भी साबित होगा.

