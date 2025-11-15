एक और भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनने की राह पर, महिला टी20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक

भारत और श्रीलंका के तीन शहरों में खेले जा रहे महिला टी20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में भारतीय लड़कियां कमाल ढा रही हैं. महिला टीम ने दिल्ली में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद बेंगलुरु में नेपाल को शिकस्त दे दी. भारत टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाने वाली पहली टीम बन गई है. बेंगलुरु में नेपाल के खिलाफ भारत ने जबरदस्त जीत हासिल कर अपना दबदबा बनाये रखा. टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से शिकस्त दी. फिर दिल्ली के मॉडर्न स्कूल ग्राउंड पर ही ऑस्ट्रेलिया को 209 रनों के अंतर से हराकर अपना दबदबा बना दिया. ब्लाइंड-वीमन-इन-ब्लू ने बेंगलुरु में नेपाल को 85 रनों से हरा दिया. मैच के दूसरे ही ओवर में ओपनर अनेखा दास का विकेट गंवाने के बाद कप्तान दीपिका और सिमु दास ने दूसरे विकेट के लिए 135 रन जोड़े. सिमु दास ने 42 गेंदों में 68 रन बनाए और फुला सरेन ने 22 गेंदों में 30 रन का योगदान दिया. 3 चौकों के साथ दीपिका 78 रन बनाकर नाबाद रहीं.

नेपाल की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 124 रन ही बना सकी. टीम की बेहद चुस्त फील्डिंग की वजह से नेपाल की चार खिलाड़ी रन-आउट और रिटायर्ड हर्ट होकर पैवेलियन लौटीं. बसंती हंसदा एकमात्र विकेट लेने वाली गेंदबाज साबित हुईं. लेकिन टीम की फील्डिंग और बैटिंग ने सबका दिल जीत लिया.

कप्तान दीपिका ने NDTV से बात करते हुए कहा, 'हमारे लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी था. नेपाल से हम पहले हार भी चुके हैं. वो एक ताकतवर टीम है. इन्हें हराने के बाद हमारी टीम के हौसले और बुलंद हो गये हैं. हम महिला भारतीय टीम की तरह वर्ल्ड कप जीतना चाहती हैं.'

6 देशों के इस पहले टी-20 महिला ब्लाइंड वर्ल्ड कप में भारत को अगला मुकाबला अब 15 नवंबर को अमेरिका से बेंगलुरु में और आखिरी लीग मैच पाकिस्तान के खिलाफ 16 नवंबर को कोलंबो में खेलना है. सेमीफाइनल और फाइनल मैच 22 और 23 नवंबर को कोलंबो में ही खेले जाएंगे.

