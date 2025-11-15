विज्ञापन
दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट : क्या धमाके की साजिश कर विदेश भागना चाह रही थी डॉक्टर शाहीन, बनवा रही थी पासपोर्ट

पुलिस ने उसके पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन भी किया था. यही वजह है कि जांच एजेंसियों को आशंका है कि वह धमाके की साजिश के बाद विदेश भागने की फिराक में थी.

दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट : क्या धमाके की साजिश कर विदेश भागना चाह रही थी डॉक्टर शाहीन, बनवा रही थी पासपोर्ट
  • लाल किले पर हुए धमाके मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पासपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों को संदेह
  • शाहीन का पासपोर्ट बनवाने का मकसद जांच एजेंसियां धमाके से जुड़ी साजिश और विदेश भागने की योजना मान रही हैं
  • जांच में पाया गया है कि शाहीन जैश-ए-मोहम्मद की महिला भर्ती शाखा की सदस्य थी और उसका आतंकी नेटवर्क से संबंध था
नई दिल्ली:

दिल्ली के लाल किले पर हुए जोरदार ब्लास्ट मामले में 10 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा घायल हुए थे. अब इस आतंकी साजिश को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. इस मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा शक है. सूत्रों के मुताबिक, शाहीन हाल ही में अपना पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रही थी. पुलिस ने उसके पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन भी किया था. यही वजह है कि जांच एजेंसियों को आशंका है कि वह धमाके की साजिश के बाद विदेश भागने की फिराक में थी.

शाहीन का पासपोर्ट बनवाने के पीछे मकसद

पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान ली गई शाहीन की तस्वीर भी सामने आई है. एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि पासपोर्ट बनवाने के पीछे उसका मकसद क्या था और क्या यह धमाके की साजिश से जुड़ा हुआ है. दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट मामले में जैसे-जैसे जांच बढ़ती जा रही है, ‘‘सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल'' की असली सच्चाई भी सामने आ रही है. इस आतंकी विस्फोट मामले में हरियाणा के फरीदाबाद के अल- फलाह यूनिवर्सिटी से डॉ मुजम्मिल के साथ गिरफ्तार डॉ शाहीन सईद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है.

शाहीन के बारे में क्या कुछ पता चला

डॉ शाहीन सईद पर भारत में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) की महिला भर्ती शाखा का हिस्सा होने का आरोप है. सूत्रों की माने तो जांचकर्ताओं को जैश के चीफ मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की बीवी अफीरा बीबी और शाहीन सईद के बीच का कनेक्शन पता चला है. आरोप है कि अफीरा बीबी भारत में रह रही शाहीन के संपर्क में थी. कथित तौर पर शहीन सईदा मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर और अफीरा बीबी के कहने पर ही भारत में जैश की महिला विंग- जमात उल मोमिनात को तैयार कर रही थी. गौरतलब है कि पुलवामा अटैक के एक महीने बाद एक एनकाउंटर में मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक मारा गया था.

