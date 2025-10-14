भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ किया क्लीन स्वीप, इरफान पठान-कुंबले समेत भारतीय दिग्गजों ने ऐसे दी बधाई

India Win Test Series vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध दिल्ली टेस्ट को 7 विकेट से अपने नाम किया. इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया. इस मौके पर पूर्व खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेटरों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सराहा है. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "लड़कों का शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन."

Clinical and consistent with both ball and bat. Congratulations 🇮🇳 Well done WI for putting up a fight in the second test match. — Anil Kumble (@anilkumble1074) October 14, 2025

पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने लिखा, "पूरी सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा. गेंद और बल्ले, दोनों से शानदार और निरंतर प्रदर्शन. टीम इंडिया को बधाई. दूसरे टेस्ट मैच में शानदार मुकाबला करने के लिए वेस्टइंडीज को बधाई."

Bit of fight from west indies but India is too good in these conditions. Kuldeep Yadav's web is getting bigger in the international cricket 👏 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 14, 2025

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "वेस्टइंडीज से थोड़ी चुनौती जरूर मिली, लेकिन भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा. कुलदीप यादव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं."

पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने लिखा, "टीम इंडिया को बधाई. शानदार खेल. शानदार जीत."

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की. इस पारी में यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने नाबाद 129 रन जुटाए. इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में महज 248 रन पर सिमट गई. इस पारी में कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट निकाले. भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की लीड हासिल की.

टीम इंडिया ने मेहमान टीम को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया. जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) की शतकीय पारियों के दम पर वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 390 रन बनाए. भारत की ओर से इस पारी में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट हासिल किए. भारत को जीत के लिए महज 121 रन का लक्ष्य मिला, जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया. टीम इंडिया ने अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पहले मैच को पारी और 140 रन से अपने नाम किया था.