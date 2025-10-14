विज्ञापन
BJP ने 10 विधायकों का टिकट काटा, इनमें से 5 मंत्री भी रहे, 71 उम्मीदवारों की लिस्ट में किसके लिए क्या?

भारतीय जनता पार्टी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट अपने 10 विधायकों का टिकट काट दिया है. इनमें से 5 मंत्री रहे हैं. इनमें विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र सिंह, रामसूरत राय जैसे बड़े नेता शामिल हैं.

पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की 71 उम्मीदवारों की लिस्ट में कई संकेत छिपे हैं. युवा उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया है. 10 विधायकों का टिकट कटा है. इनमें से 5 मंत्री रहे हैं. इनमें विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र सिंह, रामसूरत राय जैसे बड़े नेता शामिल हैं. बीजेपी ने रीगा से मोतीलाल प्रसाद की जगह बैद्यनाथ प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है. मोतीलाल प्रसाद बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं. मुंगेर से विधायक प्रणव कुमार का टिकट काटकर पार्टी ने कुमार प्रणय को उम्मीदवार बनाया है.

बिहार में बीजेपी की लिस्ट की 6 बड़ी बातें

सीतामढ़ी में सुनील पिंटू पर दांव 

सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार की जगह सुनील पिंटू उम्मीदवार होंगे. सुनील पिंटू पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, 2019 के चुनाव में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े सांसद बने. इस बार उनका लोकसभा का टिकट कट गया, लेकिन पार्टी ने अब उन्हें विधानसभा का टिकट दिया है. 

जानें, BJP की पहली लिस्ट में कितनी महिलाओं को टिकट

राजनगर से सुजीत पासवान को टिकट

राजनगर सुरक्षित सीट से पार्टी ने पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान की जगह सुजीत पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है.  नरपतगंज से पार्टी ने मौजूदा विधायक जयप्रकाश यादव का टिकट काटकर देवयंती यादव को उम्मीदवार बनाया है. औराई सीट से पार्टी ने पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट काट दिया. उनकी जगह रमा निषाद को उम्मीदवार बनाया है. राम निषाद पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है. हाल ही में अजय निषाद कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे. 

20 साल से विधायक रहे सिन्हा भी बेटिकट

कटोरिया सुरक्षित सीट से पार्टी ने निक्की हेंब्रम का टिकट काटकर पूरनलाल टुडू को उम्मीदवार बनाया है. कुम्हरार सीट से पार्टी ने मौजूदा विधायक अरुण सिन्हा का टिकट काटकर संजय गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है. अरुण सिन्हा बीते 20 साल से विधायक थे. उनकी जगह पार्टी ने अब युवा उम्मीदवार उतारा है. 

नंदकिशोर यादव का भी टिकट कटा 

पटना साहिब सीट से पार्टी ने मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काटकर रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है. नंदकिशोर यादव पिछले 30 साल से विधायक थे. आरा सीट से पार्टी ने मौजूदा विधायक अमरेंद्र सिंह का टिकट काटकर पूर्व विधायक संजय टाइगर को उम्मीदवार बनाया है. अमरेंद्र सिंह 78 साल के हैं. वे मंत्री भी रहे हैं.

