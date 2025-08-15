विज्ञापन
Asia Cup 2025: नोट करें डेट! इस तारीख को होने जा रहा है टीम इंडिया का ऐलान

Asia Cup 2025: रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान 19 अगस्त 2025 को होने वाला है.

Indian Team
  • एशिया कप 2025 का आयोजन नौ सितंबर से शुरू हो रहा है और भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को होगा.
  • टीम इंडिया का पहला मुकाबला दस सितंबर को मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा.
  • भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चौदह सितंबर को शाम साढ़े सात बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज नौ सितंबर से होने वाला है. हालांकि, आगामी सीजन के लिए अबतक भारतीय टीम का ऐलान नहीं हो पाया है. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कब प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप के 17वें सीजन के लिए खिलाड़ियों का ऐलान 19 अगस्त को होने वाला है.

10 सितंबर को यूएई से भिड़ेगी टीम इंडिया

एशिया कप 2025 का आगाज नौ सितंबर से हो रहा है. मगर टीम इंडिया का पहला मुकाबला 10 सितंबर को मेजबान टीम संयुक्त अरब अमीरात के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

14 सितंबर को होगी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत

भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला मुकाबला 14 सितंबर को शाम 7:30 बजे दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले पर सभी की नजर टिकी हुई है. लीग चरण का आखिरी मैच टीम इंडिया 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ अबू धाबी में खेलेगी.

आठ टीमें ले रही हैं हिस्सा

एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिन्हें दो ग्रुपों में बांटा गया है. पहले ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीम को रखा गया है, जबकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांग कांग-चाइना की टीम है.

एशिया कप 2025 क्रिकेट टीमें

ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान.

ग्रुप B: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांग कांग-चाइना.

India, Cricket
