Asia Cup 2025: नोट करें डेट! इस तारीख को होने जा रहा है टीम इंडिया का ऐलान

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज नौ सितंबर से होने वाला है. हालांकि, आगामी सीजन के लिए अबतक भारतीय टीम का ऐलान नहीं हो पाया है. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कब प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप के 17वें सीजन के लिए खिलाड़ियों का ऐलान 19 अगस्त को होने वाला है.

10 सितंबर को यूएई से भिड़ेगी टीम इंडिया

एशिया कप 2025 का आगाज नौ सितंबर से हो रहा है. मगर टीम इंडिया का पहला मुकाबला 10 सितंबर को मेजबान टीम संयुक्त अरब अमीरात के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

🚨 PRESS CONFERENCE ON AUGUST 19th 🚨



- Chief Selector Ajit Agarkar will attend the Press conference on August 19th after selecting the T20I squad for the Asia Cup 2025. [Gaurav Gupta from TOI] pic.twitter.com/pXo16v8Kcg — Johns. (@CricCrazyJohns) August 14, 2025

14 सितंबर को होगी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत

भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला मुकाबला 14 सितंबर को शाम 7:30 बजे दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले पर सभी की नजर टिकी हुई है. लीग चरण का आखिरी मैच टीम इंडिया 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ अबू धाबी में खेलेगी.

आठ टीमें ले रही हैं हिस्सा

एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिन्हें दो ग्रुपों में बांटा गया है. पहले ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीम को रखा गया है, जबकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांग कांग-चाइना की टीम है.

एशिया कप 2025 क्रिकेट टीमें

ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान.

ग्रुप B: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांग कांग-चाइना.

यह भी पढ़ें- माइकल वॉन के बेटे आर्ची वॉन का कहर, चौकों की बरसात करते हुए अकेले जीता दिया मैच