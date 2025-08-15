विज्ञापन
विशेष लिंक

माइकल वॉन के बेटे आर्ची वॉन का कहर, चौकों की बरसात करते हुए अकेले जीता दिया मैच

Archie Vaughan, One-Day Cup: यॉर्कशायर के खिलाफ समरसेट की जीत में आर्ची वॉन हीरो रहे. जिन्होंने 127 गेंदों में 95 रनों की साहसिक पारी खेली.

Read Time: 2 mins
Share
माइकल वॉन के बेटे आर्ची वॉन का कहर, चौकों की बरसात करते हुए अकेले जीता दिया मैच
समरसेट की जीत में चमके आर्ची वॉन
  • इंग्लैंड के वन डे कप के ग्रुप बी में यॉर्कशायर और समरसेट के बीच मुकाबला यॉर्क में हुआ था.
  • यॉर्कशायर ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.4 ओवरों में 247 रन बनाए थे.
  • समरसेट ने 49.1 ओवरों में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर जीत दर्ज की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Archie Vaughan, One-Day Cup: इंग्लैंड में जारी वन डे कप के ग्रुप 'बी' का एक मुकाबला बीते 14 अगस्त को यॉर्कशायर और समरसेट के बीच यॉर्क में खेला गया. जहां समरसेट की टीम आर्ची वॉन के उम्दा पारी के बदौलत जीत हासिल करने में कामयाब रही. आर्ची वॉन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के पुत्र हैं. यॉर्क में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यॉर्कशायर की टीम 48.4 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 247 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे समरसेट की टीम ने 49.1 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए आर्ची वॉन जबर्दस्त लय में नजर आए. उन्होंने 127 गेंद में 74.80 की स्ट्राइक रेट से 95 रनों की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 11 खूबसूरत चौके निकले.

आर्ची वॉन के अलावा समरसेट की जीत में कैप्टन एवं विकेटकीपर बल्लेबाज जेम्स रेव का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. जिन्होंने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 62 गेंदों में 53 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा थॉमस रेव ने 28 गेंद में 31, लुईस गोल्ड्सवर्थी ने 39 गेंद में 30 और जोशुआ थॉमस ने 18 गेंदों में नाबाद 27 रनों का योगदान दिया.

यॉर्कशायर की तरफ से मैथ्यू रेविस का रहा जलवा

यॉर्कशायर की तरफ से मैथ्यू रेविस का जलवा रहा. जिन्होंने पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 85 गेंदों में 85 रनों का योगदान दिया था. उनके अलावा जॉर्ज हिल ने 57 गेंदों में 41 रनों का योगदान दिया. जिसके बदौलत यॉर्क में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यॉर्कशायर की टीम 48.4 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 247 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
England, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com