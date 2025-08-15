माइकल वॉन के बेटे आर्ची वॉन का कहर, चौकों की बरसात करते हुए अकेले जीता दिया मैच

Archie Vaughan, One-Day Cup: इंग्लैंड में जारी वन डे कप के ग्रुप 'बी' का एक मुकाबला बीते 14 अगस्त को यॉर्कशायर और समरसेट के बीच यॉर्क में खेला गया. जहां समरसेट की टीम आर्ची वॉन के उम्दा पारी के बदौलत जीत हासिल करने में कामयाब रही. आर्ची वॉन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के पुत्र हैं. यॉर्क में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यॉर्कशायर की टीम 48.4 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 247 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे समरसेट की टीम ने 49.1 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए आर्ची वॉन जबर्दस्त लय में नजर आए. उन्होंने 127 गेंद में 74.80 की स्ट्राइक रेट से 95 रनों की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 11 खूबसूरत चौके निकले.

आर्ची वॉन के अलावा समरसेट की जीत में कैप्टन एवं विकेटकीपर बल्लेबाज जेम्स रेव का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. जिन्होंने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 62 गेंदों में 53 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा थॉमस रेव ने 28 गेंद में 31, लुईस गोल्ड्सवर्थी ने 39 गेंद में 30 और जोशुआ थॉमस ने 18 गेंदों में नाबाद 27 रनों का योगदान दिया.

यॉर्कशायर की तरफ से मैथ्यू रेविस का रहा जलवा

यॉर्कशायर की तरफ से मैथ्यू रेविस का जलवा रहा. जिन्होंने पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 85 गेंदों में 85 रनों का योगदान दिया था. उनके अलावा जॉर्ज हिल ने 57 गेंदों में 41 रनों का योगदान दिया. जिसके बदौलत यॉर्क में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यॉर्कशायर की टीम 48.4 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 247 रन बनाने में कामयाब हुई थी.