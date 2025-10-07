विज्ञापन
7 अक्टूबर को बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम, कहां महंगा और कहां सस्ता? जानिए आज आपके शहर में क्या है ताजा रेट

Petrol and Diesel Rate Today 7 October 2025: पेट्रोल-डीजल की कीमतें इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट, केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स, रिफाइनिंग खर्च और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखकर तय होते हैं. 

7 अक्टूबर को बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम, कहां महंगा और कहां सस्ता? जानिए आज आपके शहर में क्या है ताजा रेट
Petrol-Diesel price in India Today: आज कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ है, तो कुछ जगहों पर इनके दाम घटे हैं.
नई दिल्ली:

Petrol Diesel Price Today 7 October 2025 :ऑयल मार्केटिंग (OMCs) ने 7 अक्टूबर, मंगलवार की सुबह पेट्रोल और डीजल के नए दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी किए हैं. हर दिन की तरह आज भी इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी कंपनियों ने अपने पेट्रोल पंपों पर नए रेट लागू किए हैं. देश भर में पेट्रोल (Petrol Rate Today और डीजल (Diesel Rate Today) की कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं.  

आज कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ है, तो कुछ जगहों पर इनके दाम घटे हैं. वहीं, कई राज्यों में आज  पेट्रोल-डीज के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

आपके शहर में आज पेट्रोल-डीजल का रेट क्या है?

पेट्रोल-डीजल के दामों (Petrol Diesel Rates) में हर दिन होने वाला बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है. ऐसे में गाड़ी की टंकी फुल करवाने से पहले यह जान लें कि आपके शहर में आज पेट्रोल-डीजल किस रेट पर मिल रहा है. चलिए जानते हैं आज अलग-अलग जगहों पर क्या है पेट्रोल-डीजल का ताजा दाम...

देश के बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Price Today)

आज दिल्ली,मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में आज पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि चेन्नई में पेट्रोल (Petrol Price Today) 23 पैसे और डीजल (Diesel Price Today) 22 पैसे महंगा हुआ है.

शहर के नामपेट्रोल प्रति लीटरडीजल प्रति लीटर
दिल्ली94.7787.67
मुंबई103.5090.03
कोलकाता105.4191.2
चेन्नई100.8092.39


इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा

कई राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है.

  • हरियाणा में पेट्रोल  21 पैसे बढ़कर 96.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 20 पैसे बढ़कर 88.55 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • जम्मू में पेट्रोल  35 पैसे बढ़कर 97.71 रुपये प्रति लीटर और डीजल 15 पैसे बढ़कर 84.28 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • कर्नाटक में पेट्रोल  3 पैसे बढ़कर 103.80 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3 पैसे बढ़कर 91.83 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • राजस्थान में पेट्रोल  29 पैसे बढ़कर 105.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 27 पैसे बढ़कर 90.93 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • पश्चिम बंगाल में पेट्रोल  72 पैसे बढ़कर 106.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 67 पैसे बढ़कर 92.78 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.


इन राज्यों में आज पेट्रोल और डीजल सस्ता 

  • आंध्रप्रदेश में पेट्रोल के दाम घटकर 109.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 29 पैसे घटकर 97.51 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • हिमाचल में पेट्रोल के दाम 19 पैसे घटकर 93.35 रुपये प्रति लीटर और डीजल 17 पैसे घटकर 85.46 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • केरल में पेट्रोल के दाम 30 पैसे घटकर 106.85 रुपये प्रति लीटर और डीजल 17 पैसे घटकर 95.79 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • मणिपुर में पेट्रोल के दाम 12 पैसे घटकर 99.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 10 पैसे घटकर 85.26 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • ओडिशा में पेट्रोल के दाम 33 पैसे घटकर 102.29 रुपये प्रति लीटर और डीजल 34 पैसे घटकर 93.85 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • पंजाब में पेट्रोल के दाम 5 पैसे घटकर 98.30 रुपये प्रति लीटर और डीजल 4 पैसे घटकर 88.11 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • यूपी में पेट्रोल 23 पैसे घटकर 94.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 26 पैसे घटकर 88.04 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. 
  • उत्तराखंड में पेट्रोल के दाम 25 पैसे घटकर 94.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल30 पैसे  घटकर 89.45 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

घर बैठे SMS से जानें अपने शहर का रेट

अगर आप पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत जानना चाहते हैं, तो आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर अपने शहर के रेट देख सकते हैं. इसके अलावा, आप इन कंपनियों के मोबाइल ऐप पर जाकर कुछ ही सेकंड में अपने इलाके की पेट्रोल-डीजल की कीमतें पता कर सकते हैं. 

अगर आप अपने शहर में आज के पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol and Diesel Rate Today in India) जानना चाहते हैं तो SMS के जरिए ये जानकारी मिल सकती है:

इंडियन ऑयल: RSP <स्पेस> शहर का कोड लिखकर  9224992249 पर भेजें
बीपीसीएल ग्राहक: RSP <स्पेस> शहर का कोड  9223112222 पर भेजें
एचपीसीएल ग्राहक: HPPrice <स्पेस> शहर का कोड  9222201122 पर भेजें

पेट्रोल-डीजल की कीमतें इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट, केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स, रिफाइनिंग खर्च और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखकर तय होते हैं. 
 

