'जिस दिन मैं फटूंगा...', फॉर्म के सवाल पर सूर्यकुमार यादव का जवाब, क्यों हो रहा वायरल?

भारतीय टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का आउट ऑफ फॉर्म होना भारत के लिए चिंता की बात है. लेकिन कप्तान सूर्या अपने फॉर्म को लेकर चिंतिंत नहीं हैं. सूर्या का कहना है कि यह उनके लिए लर्निंग स्टेज है.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव.
भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव बीते कुछ समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं. हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए सीरीज में भी सूर्या का बल्ला नहीं चला था. इससे पहले के मुकाबलों में भी सूर्या वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. इस साल सूर्य कुमार यादव ने 20 मैचों की 18 पारियों में 14.20 की औसत से सिर्फ 213 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 125 का है और उनके बल्ले से कोई अर्द्धशतक नहीं आया है. 

सूर्या का आउट ऑफ फॉर्म होना टीम के लिए चिंता की बात

सूर्यकुमार यादव का आउट ऑफ फॉर्म होना भारत के लिए चिंता की बात है. लेकिन कप्तान सूर्या अपने फॉर्म को लेकर चिंतिंत नहीं हैं. सूर्या का कहना है कि यह उनके लिए लर्निंग स्टेज है. मैं अभी वही कर रहा हूं. उन्होंने यह भी कहा कि टीम के 14 अन्य खिलाड़ी मेरी भरपाई कर दे रहे हैं. 

सूर्यकुमार यादव ने यह बयान अहमदाबाद स्थित GLS यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान दिया. इस दौरान कप्तान सूर्या ने लर्निंग के प्रोसेस के बारे में बच्चों को अच्छी सीख दी. 

कप्तान बोले- यह सीखने की प्रक्रिया है

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'एक खिलाड़ी हमेशा अच्छे दौर में नहीं रहता. मैं यह नहीं कह रहा कि हम बुरे दौर से गुजरते हैं. यह एक सीखने की प्रक्रिया है. हमेशा एक ऐसा चरण आता है जब आपको लगता है कि आप सीखने के दौर में हैं. मेरे लिए भी यह वही सीखने वाला दौर है.'

सूर्यकुमार यादव बोले- जिस दिन मैं फटूंगा... 

सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा, 'थोड़ा ऊपर-नीचे रहा है. मेरे साथ अन्य 14 खिलाड़ी इस समय मेरे लिए कवर कर रहे हैं. उन्हें पता है कि जिस दिन मैं फटूंगा, क्या होगा. मुझे यकीन है कि आप सभी को भी इसके बारे में पता है.' सूर्य कुमार ने यादव ने कहा कि उनका मानसिक रवैया अब भी पूरी तरह सकारात्मक है.

बेहतर प्रदर्शन के साथ वापसी की चाहत

कप्तान सूर्या ने वहां मौजूद छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, 'सोचिए, अगर आपके एग्जाम में कम नंबर आ जाएं तो क्या आप स्कूल छोड़ देते हैं? नहीं, आप फिर से मेहनत करते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं. मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूं. मैं बेहतर प्रदर्शन के साथ वापसी करना चाहता हूं.'

कप्तान सूर्या ने इस वीडियो में जिस बेबाकी से अपने बुरे दौर के बारे में बात की, जिस तरीके से छात्रों को प्रेरित किया वो अभ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है.

India, Suryakumar Ashok Yadav, Cricket
