Upcoming Cars in India: 2026 में भारत की सड़कों पर राज करेंगी ये 7 धाकड़ गाड़ियां

Upcoming Cars in India: अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये अपकमिंग मॉडल्स जरूर आपकी वॉचलिस्ट में होने चाहिए.

Read Time: 3 mins
  • भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में 2026 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ नई कारों का आगमन होगा
  • महिंद्रा XUV 7XO को कंपनी की सबसे प्रीमियम SUV के रूप में पेश किया जाएगा, जिसमें लेवल-2 ADAS फीचर्स मिलेंगे
  • मारुति सुजुकी की e-Vitara भारत की पहली बड़ी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो लॉन्ग ड्राइव और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देगी
Upcoming Cars in India: भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट 2026 में बड़े बदलाव के दौर से गुजरने वाला है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नए जनरेशन इंजन, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और दमदार डिजाइन के साथ कई बड़ी कारें लॉन्च होने की तैयारी में हैं. SUV सेगमेंट में जहां पावर और प्रेजेंस पर फोकस रहेगा, वहीं EV और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी तेजी से आगे बढ़ेगी. आइए 2026 में भारत की सड़कों पर धमाल मचाने वाली 7 सबसे चर्चित अपकमिंग कारों के बारे में जानते हैं.

महिंद्रा XUV 7XO

महिंद्रा XUV 7XO को कंपनी की अब तक की सबसे प्रीमियम SUV माना जा रहा है. यह XUV700 से ऊपर पोजीशन की जा सकती है. इसमें ज्यादा स्पेस, लग्जरी इंटीरियर, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इंजन ऑप्शन में पावरफुल पेट्रोल और डीजल यूनिट्स के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी मिल सकता है.

मारुति सुजुकी ई-विटारा

मारुति सुजुकी की e-Vitara भारत में कंपनी की पहली बड़ी इलेक्ट्रिक SUV होगी. इसे खासतौर पर फैमिली यूज और लॉन्ग ड्राइव को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा सकता है. इसमें सिंगल चार्ज पर अच्छी रेंज, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और भरोसेमंद बिल्ड क्वालिटी मिलने की उम्मीद है. e-Vitara मारुति के लिए EV सेगमेंट में गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

नई रेनॉल्ट डस्टर

रेनॉल्ट डस्टर भारतीय बाजार में एक बार फिर नए अवतार में लौटने को तैयार है. नई डस्टर में पूरी तरह बदला हुआ डिजाइन, ज्यादा प्रीमियम केबिन और हाइब्रिड इंजन का विकल्प मिल सकता है. SUV सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ के लिए जानी जाने वाली डस्टर एक बार फिर ग्राहकों का ध्यान खींच सकती है.

किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट

किआ सेल्टोस का फेसलिफ्ट वर्जन ज्यादा शार्प और मॉडर्न लुक के साथ आएगा. इसमें नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED लाइटिंग और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की संभावना है. सेफ्टी के लिहाज से इसमें ADAS फीचर्स और बेहतर ड्राइविंग असिस्ट टेक्नोलॉजी दी जा सकती है.

टाटा सफारी और हैरियर (फेसलिफ्ट/न्यू जेन)

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर SUV सफारी और हैरियर को नए अपडेट के साथ पेश कर सकती है. इनमें नया डिजाइन, ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर और बेहतर इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. टाटा का फोकस सेफ्टी और मजबूती पर रहेगा, जो इसे फैमिली SUV के तौर पर और आकर्षक बनाएगा.

टोयोटा फॉर्च्यूनर (न्यू जेन) 

टोयोटा फॉर्च्यूनर की नई जनरेशन SUV ज्यादा बोल्ड डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हो सकती है. इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन, बेहतर माइलेज और ऑफ-रोडिंग के लिए अपडेटेड फीचर्स मिलने की संभावना है. भरोसेमंद परफॉर्मेंस और ऑफ-रोडिंग क्षमता के चलते यह SUV प्रीमियम सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए रखेगी.

निसान टेक्टन / ग्रेविट

निसान भारत में एक नई SUV के जरिए वापसी की तैयारी में है. टेक्टन या ग्रेविट नाम से आने वाली यह कार मॉडर्न डिजाइन, दमदार इंजन और किफायती कीमत के साथ मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला बढ़ा सकती है.

2026 भारतीय कार बाजार के लिए बेहद खास साल साबित हो सकता है. महिंद्रा, मारुति, टाटा, टोयोटा और किआ जैसी कंपनियों की नई गाड़ियां न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में आगे होंगी, बल्कि सेफ्टी और परफॉर्मेंस में भी नए स्टैंडर्ड तय करेंगी. अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये अपकमिंग मॉडल्स जरूर आपकी वॉचलिस्ट में होने चाहिए.

