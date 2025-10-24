VIDEO: जब टीम इंडिया के 'तीन यार' उबर कैब में हुए सवार, ड्राइवर को भी नहीं हुआ यकीन, वीडियो हो रहा वायरल

Yashasvi-Dhruv Jurel and Prasidh Krishna Uber Ride in Adelaide: भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने एडिलेड में उबर की सवारी की, जिससे ड्राइवर स्तब्ध रह गया और इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, ड्राइवर अपनी पिकअप का इंतज़ार करता हुआ दिखाई दे रहा है और जब उसे पता चला कि उसके ग्राहक भारतीय क्रिकेट सितारे हैं, तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया. तीनों खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा हैं, जो इस समय सीमित ओवरों की सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया में है. मेहमान टीम गुरुवार को तीन मैचों की सीरीज़ के पहले दो वनडे हार गई, जबकि आखिरी मैच शनिवार को सिडनी में खेला जाएगा.

वायरल वीडियो में यह पल गाड़ी पर लगे डैशकैम से कैद हुआ है. वीडियो में, कृष्णा ड्राइवर के बगल में बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि जायसवाल और जुरेल पिछली सीटों पर बैठे हैं.

Jaisu, Jurel and Prasidh in an Uber ride in Adelaide 🇦🇺 pic.twitter.com/c3FuVP9PeN — Wren (@vyomanaut02) October 22, 2025

ड्राइवर ने पूरी यात्रा के दौरान शांत रहने की कोशिश की और बिना किसी उत्साह के बस गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसके चेहरे के शुरुआती भाव बता रहे थे कि वह कितना हैरान था. दिलचस्प बात यह है कि तीनों खिलाड़ी कभी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के साथी खिलाड़ी थे.

मौजूदा वनडे सीरीज़ भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही. इस सीरीज़ में विराट कोहली और रोहित शर्मा की स्टार जोड़ी ने सात महीने के अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की, लेकिन भारतीय टीम मज़बूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुरी तरह हार गई. दूसरे वनडे में, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 264/9 का स्कोर बनाया. बदले में, ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट शेष रहते केवल 46.2 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया.

मैच के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "हमारे पास बस पर्याप्त रन थे. जब आप इतने बड़े स्कोर का बचाव करने के कुछ मौके गंवा देते हैं, तो यह कभी आसान नहीं होता. पहले मैच में बारिश के कारण टॉस ज़्यादा अहम था. लेकिन इस मैच में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि दोनों टीमों ने लगभग 50 ओवर खेले. शुरुआत में विकेट थोड़ा ज़्यादा मददगार था. लेकिन मुझे लगता है कि 15-20 ओवर के बाद विकेट अच्छी तरह जम गया."