Most Stylish Hair Style in Indian Cricket: हार्दिक के इस नये लुक ने कई और ऐसे दिग्गजों की यादें ताज़ा कर दी हैं जो अपने हेयरस्टाइल की वजहों से भी सुर्खियों में रहे हैं. 

इन क्रिकेटर का रहा है सबसे ग्लैमरस हेयरस्टाइल, धोनी से लेकर हार्दिक पांड्या तक का रहा है जलवा
Most Stylish Hair Style in Indian Cricket
  • हार्दिक पांड्या ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने नए ब्लॉन्ड हेयरस्टाइल और टैटू के साथ खास स्वैग दिखाया है
  • धोनी के लंबे हेयरस्टाइल को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने 2006 में खास तारीफ की थी
  • विराट कोहली का साइड पार्ट मलेट स्टाइल और स्टाइलिश दाढ़ी उनके आक्रामक खेल के साथ युवाओं में लोकप्रिय है
Most Stylish Hair Style in Indian Cricket: टीम इंडिया के ग्लैमरस स्टार हार्दिक पांड्या में एक अलग स्वैग है. पांड्या अपने नए हेयरस्टाइल, नये लुक के साथ संयुक्त अरब अमीरात में गदर काट रहे हैं. ब्लॉन्ड हेयरस्टाइल, गले पर टैटू और शानदार सनग्लास के साथ पांड्या का पावर मैच से पहले ही UAE में नज़र आने लगा है. हार्दिक के इस नये लुक ने कई और ऐसे दिग्गजों की यादें ताज़ा कर दी हैं जो अपने हेयरस्टाइल की वजहों से भी सुर्खियों में रहे हैं. 

जब मुशर्रफ हुए धोनी के हेयरस्याइल के कायल

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी करियर अपने शुरुआती सालों में अपने बेतकल्लुफ लंबे हेयरस्टाइल से भी फ़ैंस का दिल जीत रहे थे. साल 2006 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने लाहौर में हुए भारत-पाक वनडे क्रिकेट मैच के बाद धोनी की जमकर तारीफ की थी. दिलचस्प बात ये है कि उस मैच में धोनी ने 46 गेंदों पर नाबाद 72 रनों की मैचविनिंग पारी खेली थी. मैच के बाद मुशर्रफ ने मैन ऑफ़ द मैच धोनी से कहा था, “धोनी, अगर आप मेरी राय मानिए तो आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए। लंबे बोलों में आप काफी अच्छे दिखते हैं।“

विराट के हेयरस्टाइल और अदा के दीवाने फ़ैंस

टीम इंडिया के धाकड़ बैटर और पूर्व कप्तान विराट कोहली का आक्रामक खेल कई बार उनके फैशन स्टेटमेंट और हेयरस्टाइल से भी ज़ाहिर हो जाता है. कोहली अस्कर अपने साइड पार्ट मलेट स्टाइल के साथ अपनी अलग स्टाइल वाली दाढ़ी से खूब चर्चा में रहे हैं. इसलिए दुनिया भर में लाखों युवा क्रिकेट फ़ैंस विराट की कॉपी करते हुए कहीं भी देखे जा सकते हैं. 

केएल राहुल भी किसी से कम नहीं 

केएल राहुल का बॉलीवुड कनेक्शन तो है ही वो विराट कोहली के भी अच्छे दोस्त हैं. अक्सर अपने स्ल्किड अंडरकट साइड पार्टेड हेयरस्टाइल के साथ अपनी मेंटेंड दाढ़ी को लेकर वो अक्सर ग्लैमर बिखेरते नज़र आते हैं. केएल राहुल की लंबी चोटी वाला हेयरस्टाइल भी उनपर उतनी ही फबती दिखी है. 

रोहित शर्मा का ‘रगेड-टफ' लुक

रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा का भी अलग अंदाज़ है. रोहित शर्मा के फ़ैस उनके मलेट और फेड हेयस्टाइल के साथ अक्सर टीवी और नज़र आ ही जाते हैं. उसी तरह टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर ‘सर' रविंद्र जडेजा अपने हेयरस्टाइल के साथ अपने मूंछों पर ताव देते हुए कई बार सुर्खियों में बने रहे हैं. 

विराट, रोहित, हार्दिक के साथ रविंद्र जडेजा, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, ऋषभ पंत या शार्दुल ठाकुर से लेकर श्रेयस अय्यर तक अपने हेयरस्टाइल से भी फ़ैंस का दिल इसलिए जीत लेते हैं क्योंकि इनका जलवा बल्ले और गेंद से भी वैसा ही बोलता है. और, फिर तब ये जो पहनते, ओढ़ते या हेयरस्टाइल बनाते हैं उसके साथ फ़ैंस के दिवों में उतरना लाज़िमी हो जाता है.

India, Hardik Himanshu Pandya, Cricket
