विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बड़ा अपडेट, तेजस्वी के घर मेगामीटिंग में बन गई बात; जानें घोषणा कब

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर हुई बैठक में कई चीजें तय की गई.

Read Time: 3 mins
Share
बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बड़ा अपडेट, तेजस्वी के घर मेगामीटिंग में बन गई बात; जानें घोषणा कब
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव के साथ इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक.
  • बिहार चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर आयोजित हुई जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई.
  • इंडिया गठबंधन में वीआईपी के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की पार्टी भी शामिल कर ली गई हैं.
  • मुकेश सहनी ने कहा कि 15 सितंबर से पहले सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला सार्वजनिक कर दिया जाएगा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

Mahagathbandhan Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी बैठक शनिवार को तेजस्वी यादव के घर पर हुई. इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कई मुद्दों पर बात हुई. बैठक के बाद बाहर आए नेताओं ने बताया कि इस बैठक में काफी कुछ चीजें तय हो गई है. सीट शेयरिंग पर जल्द ही अंतिम फैसले की जानकारी सामने आएगी. बैठक में शामिल हुए घटक दल वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट पर सभी बात तय हो गई है. 15 सितंबर से पहले इसका फाइनल स्वरूप आपके सामने आ जाएगा. कुछ नए दल भी जुड़े हैं, इसके बारे में तेजश्वी यादव जल्द आपके बीच बताएंगे कि उनकी क्या भूमिका रहेगी? लेकिन हम लोग सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे.

बैठक के बाद मीडिया से बात करते मुकेश सहनी.

बैठक के बाद मीडिया से बात करते मुकेश सहनी.

तेजस्वी बोले- सभी दलों से बातचीत हुई

बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, “चुनाव को लेकर नेताओं से लगातार बातचीत चल रही है. आज सभी दलों से बातचीत हुई है. बिहार की हालत खराब है, 20 साल से कुछ नहीं हुआ. हमारी ‘माई बहिन मान योजना' की कॉपी तक सरकार कर रही है. कोई फर्जी फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है, लोग अपनी इच्छा से जुड़ रहे हैं.”

Latest and Breaking News on NDTV

इंडिया ब्लॉक में अब JMM और पशुपति पारस की पार्टी भी शामिल

बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने साफ किया कि अब गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस गुट भी शामिल होंगे. राजेश राम ने कहा, “बैठक बहुत सकारात्मक रही. अधिकांश सीटों पर फार्मूला तय हो गया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस गुट को भी सीटें दी जाएंगी. हर पार्टी को त्याग करना होगा ताकि जल्द अंतिम फार्मूला तैयार हो सके.”

बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम.

बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम.

दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद होगी घोषणा

कांग्रेस इस बार तेजस्वी यादव से वैसे सीटों की मांग रख रही है. जहाँ उन्हें अच्छा फीडबैक मिला है, और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने के लिए अच्छी सीट चाहेगी. जिनसे उनका सीटो का नंबर अच्छा हो. पटना की बैठक से साफ है कि इंडिया गठबंधन में नए दलों के शामिल होने और सीट शेयरिंग पर सहमति बनने के बाद अब दिल्ली में होने वाली बैठक में फार्मूले को अंतिम रूप दिया जाएगा.

मालूम हो कि पशुपति पारस के साथ सूरजभान सिंह सहित कई बड़े नेता शामिल हैं. ऐसे में पशुपति गुट के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से चिराग पासवान की लोजपा के वोट बैंक में बिखराव होगा.

सीटों का बंटवारा कैसे होगा, रहेगी नजर

दूसरी ओर भागलपुर, बांका, मुंगेर के झारखंड से सटे इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार है. यह जनाधार भी इंडिया गठबंधन में जुड़ेगा. अब देखने वाली बात होगी कि इन सभी पार्टियों के जुड़ने से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होता है.

यह भी पढ़ें - पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन में शामिल, हेमंत सोरेन भी बिहार में राजद-कांग्रेस के साथ लड़ेंगे चुनाव

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election, Bihar Elections, Mahagathbandhan Seat Sharing, Mahagathbandhan Seat Sharing In Bihar, India Block In Bihar Elections
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com