Gold Price Today: करवाचौथ पर सोने की खरीदारी की है प्लानिंग? जानिए आज आपके शहर में 22 और 24 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Price Today In India: करवा चौथ से पहले सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है. अक्टूबर की शुरुआत में जहां गोल्ड रेट ने नया रिकॉर्ड बनाया था, वहीं 9 अक्टूबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर इसकी कीमतें थोड़ी कम हुई हैं. इन दिनों ग्लोबल मार्केट में सोने की डिमांड बढ़ने और डॉलर कमजोर होने से कीमतों में लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

MCX पर गोल्ड-सिल्वर का रेट

एमसीएक्स पर दिसंबर फ्यूचर्स में सोना ₹122,795 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, जो ₹414 या 0.34% नीचे है. वहीं चांदी के दाम ₹148,731 प्रति किलो रहे, जो ₹1,124 यानी 0.75% की गिरावट दर्शाते हैं.

ऐसे में त्योहार से पहले अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं, तो अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें क्योंकि हर दिन के साथ गोल्ड मार्केट में उतार-चढ़ाव जारी है.

देश के अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड का रेट

गुरुवार यानी 9 अक्टूबर को भारत के अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतें कुछ इस तरह हैं ...

दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹1,24,300 प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट ₹1,13,950 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.

मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना ₹1,24,150 प्रति 10 ग्राम, और 22 कैरेट ₹1,13,800 प्रति 10 ग्राम है.

चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹1,24,370 प्रति 10 ग्राम, और 22 कैरेट ₹1,14,000 प्रति 10 ग्राम है.

जयपुर और लखनऊ में 24 कैरेट सोना ₹1,24,300 प्रति 10 ग्राम, और 22 कैरेट ₹1,13,950 प्रति 10 ग्रामहै.

हैदराबाद में 24 कैरेट सोना ₹1,24,150 प्रति 10 ग्राम, और 22 कैरेट ₹1,13,800 प्रति 10 ग्राम है.

अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना ₹1,24,200 प्रति 10 ग्राम, और 22 कैरेट ₹1,13,850 प्रति 10 ग्राम है.

इस साल सोने की कीमतों में करीब 51% तक की तेजी

सोने की कीमतों में इस साल करीब 51% तक की तेजी देखी जा चुकी है. इसकी बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता हैं. भारत में त्योहारों के मौसम में सोने की डिमांड और बढ़ जाती है, जिससे दामों में और उछाल आ सकता है.

क्या यह सोने में निवेश का सही समय?

सोने की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं.दिवाली और धनतेरस के मौके पर लोग पारंपरिक तौर पर सोना खरीदना शुभ मानते हैं. हालांकि, मौजूदा बढ़ते भाव को देखते हुए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि खरीदारी किस्तों में करें या कीमतों में करेक्शन का इंतजार करें.