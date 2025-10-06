बाल बढ़ाने के लिए करी पत्ते का इस्तेमाल कैसे करें? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया 30 दिनों में दिखने लगेगा फर्क

Curry Leaves for Hair: लंबे, घने और मजबूत बाल पाना हर किसी की चाहत होती है. इसके लिए लोग तमाम तरह के महंगे प्रोडक्ट्स और हेयर ट्रीटमेंट्स आजमाते हैं. हालांकि, इन सब से अलग आप चाहें तो कुछ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर भी हेयर ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं. इन्हीं चीजों में से एक है करी पत्ता. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं करी पत्ता किस तरह आपके बालों को फायदा पहुंचाता है, साथ ही जानेंगे बालों के लिए करी पत्ते का सेवन कैसे करें.

बालों को कैसे फायदा पहुंचाता है करी पत्ता?

इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट शालिनी सुधाकर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, बालों की असली मजबूती अंदर से आती है. हेल्दी हेयर फॉलिकल्स के लिए शरीर को जिंक, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है. अगर ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलें, तो न सिर्फ बालों का झड़ना रुकता है, बल्कि हेयर ग्रोथ भी तेज हो जाती है और बाल मजबूत और घने भी बनने लगते हैं.

अब, करी पत्ता इन सभी पोषक तत्वों का एक बेहतरीन नेचुरल स्रोत है. ऐसे में हेल्दी हेयर के लिए आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, बेहतर नतीजों के लिए आप बटरमिल्क और सत्तू के साथ एक खास ड्रिंक बनाकर करी पत्ते का सेवन कर सकते हैं. इसके लिए-

एक ब्लेंडर में दही या योगर्ट, थोड़ा पानी, लगभग 20 करी पत्ते और 1 चम्मच चना सत्तू डालें.

सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड करें और स्मूद मिश्रण बना लें.

आप चाहें तो इसमें स्वाद के लिए थोड़ा नमक डाल सकते हैं.

तैयार मिश्रण को छानें नहीं, क्योंकि करी पत्ते का फाइबर भी बहुत फायदेमंद होता है.

लगभग 200ml इस ड्रिंक को आप दिन में किसी भी समय पी सकते हैं.

शालिनी के अनुसार, लगातार 30 दिनों तक इस ड्रिंक का सेवन करने से आपको बालों की मजबूती और ग्रोथ में फर्क महसूस होने लगेगा.

न्यूट्रिशनिस्ट आगे कहती हैं, इस ड्रिंक के साथ-साथ हेल्दी बालों के लिए लाइफस्टाइल में सुधार करना भी जरूरी है. इसके लिए संतुलित डाइट लें, समय पर सोएं और जितना हो सके स्ट्रेस से बचें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.