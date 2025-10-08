विज्ञापन
बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंस रही बात, क्या RJD और कांग्रेस को देनी होगी सहयोगियों को अपनी सीट

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस और आरजेडी अपनी कुछ सीटें घटाकर मुकेश साहनी की वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), और एलजेपी (पारस गुट) को देने पर विचार कर रहे हैं.

  • बिहार चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस, आरजेडी में अभी तक सहमति नहीं बनी है
  • कांग्रेस को चुनाव में लगभग 60 से अधिक सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है और उम्मीदवार सूची जल्द जारी होगी
  • वामपंथी दलों ने गठबंधन के प्रस्तावित सीटों को असंतोषजनक बताया है और अपनी पसंद की तीस सीटों की सूची सौंपी है
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है. कांग्रेस और आरजेडी को अपने हिस्से की सीटें घटाकर सहयोगी दलों को देने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. कांग्रेस नेता ने जानकारी दी है कि पार्टी 10 अक्टूबर से पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी. इस बार कांग्रेस को 60 से ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है.

गठबंधन में सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस और आरजेडी अपनी कुछ सीटें घटाकर मुकेश साहनी की वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), और एलजेपी (पारस गुट) को देने पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, इस पर अंतिम सहमति अब तक नहीं बन पाई है. आरजेडी और कांग्रेस अपने-अपने दलों की अहम बैठकें करेंगी.

लेफ्ट पार्टियों की नाराज़गी बरकरार

आरजेडी ने वामपंथी दलों को 19 सीटों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन CPI-ML समेत अन्य लेफ्ट पार्टियां इससे असंतुष्ट हैं. CPI-ML ने प्रस्ताव को खारिज करते हुए 30 पसंदीदा सीटों की सूची गठबंधन को सौंप दी है. वहीं, मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी भी अधिक सीटों की मांग कर रही है. यह तभी संभव होगा जब कांग्रेस और आरजेडी अपने कोटे से एडजस्टमेंट करें. 

जल्द बन सकती है सहमति

गठबंधन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अगले 1-2 दिनों में सीट शेयरिंग पर अंतिम सहमति बन सकती है. कांग्रेस विधानसभा दल के नेता शकील अहमद खान ने NDTV से बातचीत में कहा, “कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर तैयार है। तकलीफ़ देने वाली सरकार को हमलोग हटायेंगे.” उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा गठबंधन के भीतर का मामला है. “मुकेश साहनी अगर डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहे हैं, यह उनका अधिकार है, लेकिन बातें गठबंधन की भीतर ही होती हैं.”

गठबंधन में मुद्दे और तनाव

  • वाम दलों की नाराज़गी: CPI-ML ने प्रस्तावित सीटें असंतोषजनक बताईं और अपनी पसंद की 30 सीटों की सूची सौंपी.
  • VIP की मांगें: अधिक सीटों के साथ-साथ डिप्टी सीएम पद की दावेदारी भी की गई है.
  • कोर्टों का दबाव: कुछ दलों को पारंपरिक क्षेत्रों से पीछे हटने का सुझाव दिया गया है ताकि अन्य सहयोगियों को मौका मिल सके..
  • समय की टाइटलाइन: चुनाव प्रचार की समय सीमा नजदीक है, ऐसे में 1-2 दिनों में घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है.

संभावित सीट बंटवारा

  • आरजेडी: लगभग 125 सीटें
  • कांग्रेस: 55–57 सीटें
  • वाम दल: लगभग 35 सीटें
  • VIP: लगभग 20 सीटें
  • RLJP: 3 सीटें
  • JMM: 2 सीटें

हालांकि यह बंटवारा अभी अधिकारिक नहीं है, क्योंकि कई दलों ने आपत्तियां जताई हैं और दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है.  CPI-ML ने नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जबकि VIP अपनी मांगें बढ़ा रहा है. कांग्रेस और आरजेडी को सीट समायोजन पर आगे कदम उठाने होंगे. माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में अंतिम घोषणा हो सकती है, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी.

