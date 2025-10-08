बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंस रही बात, क्या RJD और कांग्रेस को देनी होगी सहयोगियों को अपनी सीट

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है. कांग्रेस और आरजेडी को अपने हिस्से की सीटें घटाकर सहयोगी दलों को देने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. कांग्रेस नेता ने जानकारी दी है कि पार्टी 10 अक्टूबर से पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी. इस बार कांग्रेस को 60 से ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है.

गठबंधन में सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस और आरजेडी अपनी कुछ सीटें घटाकर मुकेश साहनी की वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), और एलजेपी (पारस गुट) को देने पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, इस पर अंतिम सहमति अब तक नहीं बन पाई है. आरजेडी और कांग्रेस अपने-अपने दलों की अहम बैठकें करेंगी.

लेफ्ट पार्टियों की नाराज़गी बरकरार

आरजेडी ने वामपंथी दलों को 19 सीटों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन CPI-ML समेत अन्य लेफ्ट पार्टियां इससे असंतुष्ट हैं. CPI-ML ने प्रस्ताव को खारिज करते हुए 30 पसंदीदा सीटों की सूची गठबंधन को सौंप दी है. वहीं, मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी भी अधिक सीटों की मांग कर रही है. यह तभी संभव होगा जब कांग्रेस और आरजेडी अपने कोटे से एडजस्टमेंट करें.

जल्द बन सकती है सहमति

गठबंधन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अगले 1-2 दिनों में सीट शेयरिंग पर अंतिम सहमति बन सकती है. कांग्रेस विधानसभा दल के नेता शकील अहमद खान ने NDTV से बातचीत में कहा, “कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर तैयार है। तकलीफ़ देने वाली सरकार को हमलोग हटायेंगे.” उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा गठबंधन के भीतर का मामला है. “मुकेश साहनी अगर डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहे हैं, यह उनका अधिकार है, लेकिन बातें गठबंधन की भीतर ही होती हैं.”

गठबंधन में मुद्दे और तनाव

संभावित सीट बंटवारा

आरजेडी: लगभग 125 सीटें

कांग्रेस: 55–57 सीटें

वाम दल: लगभग 35 सीटें

VIP: लगभग 20 सीटें

RLJP: 3 सीटें

JMM: 2 सीटें

हालांकि यह बंटवारा अभी अधिकारिक नहीं है, क्योंकि कई दलों ने आपत्तियां जताई हैं और दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है. CPI-ML ने नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जबकि VIP अपनी मांगें बढ़ा रहा है. कांग्रेस और आरजेडी को सीट समायोजन पर आगे कदम उठाने होंगे. माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में अंतिम घोषणा हो सकती है, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी.