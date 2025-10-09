यूपी के फर्रुखाबाद में रनवे से फिसलकर झाड़ियों में जा घुसा प्लेन, जानिए आखिर हुआ क्या

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया. फर्रुखाबाद में एक प्राइवेट विमान रनवे से फिसलकर झाड़ी में घुस गया. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. प्लेन रनवे पर टेकऑफ के लिए जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हुआ कि अचानक उसके पहिए मुड़ गए और विमान झाड़ियों में समा गया. यह घटना फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर घटी. प्राइवेट प्लेन भोपाल के लिए उड़ान भरने को तैयार था. बताया जा रहा है कि विमान के टायर में हवा कम होने की वजह से वह रनवे पर फिसल गया. सूचना है कि स्थानीय फैक्ट्री के कुछ अधिकारी विमान से आए थे.

टेक ऑफ करते समय विमान हुआ अनियंत्रित बड़ा हादसा होते-होते बचा

यूपी के फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद में राजकीय हवाई पट्टी पर हुआ हादसा

भोपाल जा रहा था विमान

मोहम्मदाबाद की राजकीय हवाई पट्टी पर बुधवार 8 अक्टूबर को खिमसेपुर औद्योगिक कार्य क्षेत्र में बन रही बीयर फैक्ट्री के डीएमडी अजय अरोड़ा, एसबीआई हेड सुमित शर्मा, बीपीओ राकेश टीकू फैक्ट्री का निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए भोपाल से आए थे. ये लोग जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के प्राइवेट जेट वीटी डेज से सुबह साढ़े 10 बजे वापस भोपाल जाने के लिए रवाना हुए थे. प्लेन रनवे पर टेकऑफ करते समय अनियंत्रित होकर पास बनी झाड़ियां में जा घुसा.

जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का जेट टेकऑफ करते समय झाड़ियों में जा घुसा.

जानकारी के मुताबिक, जेट में सवार वुडपैकर ग्रीन एंग्री न्यूट्री पद प्राइवेट लिमिटेड डीएमडी अजय अरोड़ा, एसबीआई हेड सुमित शर्मा, बीपीओ राकेश टीकू के साथ कैप्टन नसीब बामल, कैप्टन प्रतीक फर्नांडीज साथ में थे. रनवे पर लगभग 400 मीटर तक जेट ने रन किया था उसके बाद यह हादसा हुआ. कंपनी के उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट हेड मनीष कुमार पांडे ने बताया कि सुबह 10:30 बजे उन्हें फ्लाइट भोपाल लेकर जानी थी. फ्लाइट के पहिए में हवा कम होने की वजह से यह हादसा हुआ.

पांडे ने आरोप लगाया कि पायलट की लापरवाही की वजह से बड़ी घटना घट सकती थी. पायलट को पहले ही जानकारी थी की पहिए में हवा कम थी. उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट हेड मैनेजर मनीष कुमार पांडे ने बताया कि फ्लाइट यहां से भोपाल जा रही थी. कंपनी के डीएमडी अजय अरोड़ा ने बताया कि अब वह है आगरा से फ्लाइट लेकर भोपाल जाएंगे. फायर ब्रिगेड ने बताया उन्हें 12 घंटे पहले जानकारी नहीं दी गई थी ना ही ट्रेजरी फीस जमा की गई थी.

लैंडिंग की सूचना आधे घंटे पहले ही बताई गई है और टेकओवर की भी सूचना लगभग 25 मिनट पहले दी गई जिसमें गाड़ी हमें तत्काल भेजनी होती है.घटनास्थल पर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ पहुंचे फायर ब्रिगेड से आशीष वर्मा, डीएसपी अजय वर्मा, एसडीएम सदर रजनीकांत, अपर उप जिलाधिकारी रविंद्र कुमा,र क्षेत्रीय लेखपाल संजय कुमार आदि मौजूद रहे.