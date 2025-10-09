बिहार चुनाव के लिए जनसुराज दल के 51 कैंडिडेट की लिस्ट जारी, जानें किसे कहां से मिला है टिकट

जनसुराज दल ने बिहार चुनाव के लिए आज 51 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दिया है. पार्टी ने कैंडिडेट चयन में जाति का पूरा ख्याल रखा है. जनसुराज दल ने 7 अनुसूचित जाति, 17 अतिपिछड़ों, 11 पिछड़े, 8 अल्पसंख्यक और 8 सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को टिकट दिया है.

राज्य की 243 सीटों के लिए दो चरण में चुनाव होने हैं. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है और पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी. वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और इस दौर में 122 सीटों पर वोट पड़ेंगे. जनसुराज नेता प्रशांत किशोर पिछले दो साल से राज्य में लगातार एक्टिव हैं.