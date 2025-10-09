विज्ञापन
बिहार चुनाव के लिए जनसुराज दल के 51 कैंडिडेट की लिस्ट जारी, जानें किसे कहां से मिला है टिकट

बिहार चुनाव में एक महीने से भी कम सम बाकी बचा है. सभी दल उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटे हैं. लेकिन प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं.

Jan Suraj Candidate List: जन सुराज के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट
  • जनसुराज दल ने बिहार चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की है जिसमें जातिगत संतुलन का ध्यान रखा गया है.
  • पार्टी ने अनुसूचित जाति, अतिपिछड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट प्रदान किया है.
  • बिहार की 243 सीटों पर दो चरणों में चुनाव होंगे जिसमें पहले चरण में 121 और दूसरे में 122 सीटों पर मतदान होगा.
पटना:

जनसुराज दल ने बिहार चुनाव के लिए आज 51 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दिया है. पार्टी ने कैंडिडेट चयन में जाति का पूरा ख्याल रखा है. जनसुराज दल ने 7 अनुसूचित जाति, 17 अतिपिछड़ों, 11 पिछड़े, 8 अल्पसंख्यक और 8 सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को टिकट दिया है. 

राज्य की 243 सीटों के लिए दो चरण में चुनाव होने हैं. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है और पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी. वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और इस दौर में 122 सीटों पर वोट पड़ेंगे. जनसुराज नेता प्रशांत किशोर पिछले दो साल से राज्य में लगातार एक्टिव हैं.

  • बाल्मीकि नगर- दृढ़ नारायण प्रसाद

  • लोरिया- सुनील कुमार

  • सुरसंड - उषा किरण

  • ढाका- एलबी प्रसाद

  • बेनीपट्टी - मो परवेज आलम

  • निर्मली - राम प्रवेश यादव

  • सिकटी - रागी बबलू

  • प्राणपुर - कुणाल निषाद

  • आलमनगर - सुबोध सुमन

  • सहरसा - किशोर कुमार मुन्ना

  • सिमरी बख्तियारपुर - सुरेन्द्र यादव

  • महिषी - शमीम अनवर

  • दरभंगा - आरके मिश्रा

  • केवटी - बिल्टू सहनी

  • मुजफ्फरपुर - एके दास

  • गोपालगंज - डॉ शशि शेखर सिन्हा 

  • भोरे - प्रीति किन्नर

  • रघुनाथपुर - राहुल कीर्ति सिंह

  • दारौंदा - सत्येंद्र यादव

  • मांझी - वाई बी गिरी

  • छपरा - जेपी सिंह

  • परसा - मुसाफिर महतो

  • सोनपुर - चन्दनलाल मेहता

  • कल्याणपुर - रामबालक पासवान

  • मोरवा - जागृति ठाकुर (कर्पूरी ठाकुर के परिवार से )

  • खगड़िया - जयंती पटेल

  • बेलदौर - गजेंद्र सहनी

  • परबत्ता - विनय वरुण

  • बेलहर - बृजकिशोर पंडित

  • अस्थावां - लता सिंह

    कुम्हरार - केसी सिन्हा 

    आरा - विजय गुप्ता

    चेनारी - नेहा कुमारी नटराज 

    करगहर - रीतेश पांडे

    गोह - सीताराम दुखारी

    नबीनगर - अर्चना चंद्रा

    इमामगंज - डॉ अजीत कुमार

    बोधगया - लक्ष्मण मांझी

