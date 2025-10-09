विज्ञापन
अरुण जेटली स्टेडियम में जबरदस्त है इंडिया का इतिहास, जानें पिछले 10 मुकाबलों में कैसा रहा है भारतीय टीम का प्रदर्शन

Arun Jaitley Stadium, Delhi: अरुण जेटली स्टेडियम में खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम ने 35 मैच खेले हैं. इस दौरान भारतीय टीम को 14 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि छह मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है.

अरुण जेटली स्टेडियम में जबरदस्त है इंडिया का इतिहास, जानें पिछले 10 मुकाबलों में कैसा रहा है भारतीय टीम का प्रदर्शन
Arun Jaitley Stadium
  • अरुण जेटली स्टेडियम में पहली बार टेस्ट मैच सन् उन्नीस सौ अड़तालीस में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था
  • इस स्टेडियम में अब तक कुल पैंतीस टेस्ट मैच खेले गए हैं जिनमें भारत की चौदह जीत और छह हार शामिल हैं
  • भारतीय टीम को यहां पिछली बार सन् उन्नीस सौ सत्तासी में वेस्टइंडीज के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था
Arun Jaitley Stadium, Delhi: मौजूदा समय में वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. जारी सीरीज का दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच राजधानी दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. ऐतिहासिक मैदान में पहली बार टेस्ट मैच साल 1948 में खेला गया था. जहां टीम इंडिया की भिड़ंत वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के साथ हुई थी. यह मुकाबला बिना किसी परिणाम के ड्रॉ रहा था. तब से अबतक खबर लिखे जाने तक यहां कुल 35 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. जहां भारतीय टीम को 14 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि छह मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 15 मैच ड्रॉ रहे हैं. 

अरुण जेटली स्टेडियम में पिछली बार भारतीय टीम को साल 1987 में वेस्टइंडीज के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था. उस दौरान विपक्षी टीम ने भारतीय टीम को पांच विकेट से हराया था. हालांकि, तब से अबतक यहां भारतीय टीम को एक भी मैच में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है. बात करें अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए भारतीय टीम के पिछले 10 टेस्ट मैचों के परिणाम के बारे में तो वो इस प्रकार है- 

अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम का पिछले 10 टेस्ट मैचों में प्रदर्शन 

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - भारत ने छह विकेट से मैच जीता - 2023 
भारत बनाम श्रीलंका - मैच ड्रॉ रहा -  2017    
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका - भारत 337 रनों से जीता - 2015    
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - भारत छह विकेट से जीता - 2013
भारत बनाम वेस्टइंडीज - भारत पांच विकेट से जीता - 2011    
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - मैच ड्रॉ रहा - 2008
भारत बनाम पाकिस्तान - भारत छह विकेट से जीता - 2007
भारत बनाम श्रीलंका - भारत 188 रनों से जीता - 2005 
भारत बनाम जिम्बाब्वे - भारत चार विकेट से जीता - 2002 
भारत बनाम जिम्बाब्वे - भारत विकेट से जीता - 2000 

