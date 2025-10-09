अरुण जेटली स्टेडियम में जबरदस्त है इंडिया का इतिहास, जानें पिछले 10 मुकाबलों में कैसा रहा है भारतीय टीम का प्रदर्शन

Arun Jaitley Stadium, Delhi: मौजूदा समय में वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. जारी सीरीज का दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच राजधानी दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. ऐतिहासिक मैदान में पहली बार टेस्ट मैच साल 1948 में खेला गया था. जहां टीम इंडिया की भिड़ंत वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के साथ हुई थी. यह मुकाबला बिना किसी परिणाम के ड्रॉ रहा था. तब से अबतक खबर लिखे जाने तक यहां कुल 35 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. जहां भारतीय टीम को 14 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि छह मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 15 मैच ड्रॉ रहे हैं.

अरुण जेटली स्टेडियम में पिछली बार भारतीय टीम को साल 1987 में वेस्टइंडीज के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था. उस दौरान विपक्षी टीम ने भारतीय टीम को पांच विकेट से हराया था. हालांकि, तब से अबतक यहां भारतीय टीम को एक भी मैच में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है. बात करें अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए भारतीय टीम के पिछले 10 टेस्ट मैचों के परिणाम के बारे में तो वो इस प्रकार है-

अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम का पिछले 10 टेस्ट मैचों में प्रदर्शन

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - भारत ने छह विकेट से मैच जीता - 2023

भारत बनाम श्रीलंका - मैच ड्रॉ रहा - 2017

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका - भारत 337 रनों से जीता - 2015

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - भारत छह विकेट से जीता - 2013

भारत बनाम वेस्टइंडीज - भारत पांच विकेट से जीता - 2011

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - मैच ड्रॉ रहा - 2008

भारत बनाम पाकिस्तान - भारत छह विकेट से जीता - 2007

भारत बनाम श्रीलंका - भारत 188 रनों से जीता - 2005

भारत बनाम जिम्बाब्वे - भारत चार विकेट से जीता - 2002

भारत बनाम जिम्बाब्वे - भारत विकेट से जीता - 2000

