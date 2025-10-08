महागठबंधन की तरह एनडीए में भी सीटों का पेंच फंसा हुआ है और उसके सबसे बड़े कारण एलजेपी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान बताए जा रहे हैं. चिराग 25 से 30 विधानसभा सीटों की मांग पर अड़े हैं. बीते दिनों NDA सूत्रों से यह जानकारी सामने आई चिराग की पार्टी को 22-25 सीटें देने पर सहमति बन गई है. लेकिन सीटों की संख्या के अलावा भी चिराग खेमे की कुछ सख्त शर्तें हैं, जिसको लेकर मामला अटका है. दरअसल वो चाहते हैं कि 2024 में लोकसभा की जीती हुई सीट और 2020 के विधानसभा चुनाव के उनकी पार्टी द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन के आधार पर सीटें दी जाएं. यानी लोकसभा की जो 5 सीटें इस समय उनके पास हैं, उनमें सभी में कम से कम दो-दो विधानसभा सीटें हों. इसके अलावा एलजेपी के बड़े नेताओं के लिए भी सीटें मांगी गईं हैं.