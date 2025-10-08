विज्ञापन
Bihar Elections 2025 :  बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के आधिकारिक ऐलान के बाद से राज्य की राजनीतिक फिजां पूरी तरह बदल गई है. निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है. एनडीए (NDA) और महागठबंधन जैसे सभी प्रमुख दल अब सीधे चुनावी मोड में आ गए हैं. इस बीच, दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर तेजी से जारी है.

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ सीमांचल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं. अब उनकी पार्टी मिथिलांचल में भी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में है. पार्टी मिथिलांचल की चार विधानसभा सीटों, जिनमें जाले, बिस्फी, केवटी और दरभंगा शामिल हैं, पर प्रत्याशी उतारने की योजना बना रही है.

दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि

8 अक्टूबर को दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है. इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन उनके पैतृक गांव शहरबन्नी (खगड़िया जिला) में किया जाएगा. इस कार्यक्रम में रामविलास पासवान के पुत्र और उनकी पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान शामिल होने के लिए शहरबन्नी जाएंगे. साथ ही, उनकी पार्टी के सभी सांसद और अन्य वरिष्ठ नेता भी इस श्रद्धांजलि समारोह में शरीक होंगे.

जीतन राम मांझी को 7 सीटों का ऑफर, 22 की डिमांड

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) को बीजेपी ने एनडीए में 7 सीटों का ऑफर दिया है. हालांकि जीतन राम मांझी ने बीजेपी को 22 सीटों की लिस्ट दी थी. 2010 में शून्य से 2015 में एक और 2020 के चुनाव में हम चार सीटें ही जीत पाई थी. लिहाजा वो राज्यस्तरीय पार्टी नहीं हो सकी थी. इसीलिए अब मांझी का लक्ष्य अधिक से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर ये योग्यता हासिल करने की है, जिसके लिए उनके पास सात से आठ विधायक होने चाहिए. एक दिन पहले ही बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की थी.

एनडीए में सीटों को लेकर चिराग पासवान की शर्तें

महागठबंधन की तरह एनडीए में भी सीटों का पेंच फंसा हुआ है और उसके सबसे बड़े कारण एलजेपी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान बताए जा रहे हैं. चिराग 25 से 30 विधानसभा सीटों की मांग पर अड़े हैं. बीते दिनों NDA सूत्रों से यह जानकारी सामने आई चिराग की पार्टी को 22-25 सीटें देने पर सहमति बन गई है. लेकिन सीटों की संख्या के अलावा भी चिराग खेमे की कुछ सख्त शर्तें हैं, जिसको लेकर मामला अटका है. दरअसल वो चाहते हैं कि 2024 में लोकसभा की जीती हुई सीट और 2020 के विधानसभा चुनाव के उनकी पार्टी द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन के आधार पर सीटें दी जाएं. यानी लोकसभा की जो 5 सीटें इस समय उनके पास हैं, उनमें सभी में कम से कम दो-दो विधानसभा सीटें हों. इसके अलावा एलजेपी के बड़े नेताओं के लिए भी सीटें मांगी गईं हैं.

मुकेश सहनी की 20 सीट और डिप्टी सीएम की मांग

आरजेडी ने मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को 12 सीटों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन वीआईपी 20 से ज़्यादा सीटों के साथ, उपमुख्यमंत्री पद की भी मांग कर रही है. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो डिप्टी सीएम पद उन्हें दिया जाना चाहिए. सहनी का तर्क है कि निषाद समाज राज्य की बड़ी आबादी है. उन्होंने खुद को 'निषादों की आवाज़' बताते हुए कहा कि पिछड़ी जातियों और मल्लाह समाज को प्रतिनिधित्व मिलना ज़रूरी है.

9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की सूची जारी करें... प्रशांत किशोर

बिहार विधानसभा चुनाव पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि हम 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे. जन सुराज ने हमेशा कहा है कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं. हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है, तो हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे. एक बात तय है, कि 14 नवंबर को एनडीए सरकार जा रही है.

