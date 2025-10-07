गौरी खान के यंग दिनों की 8 तस्वीरें, पांचवीं पर कहेंगे- अब समझे शाहरुख क्यों थे प्यार में पागल

बॉलीवुड सुपरस्टार और नेशनल अवार्ड विजेता शाहरुख खान की ग्लैमरस पत्नी गौरी खान के फैंस के लिए गुड न्यूज है. कल यानी 8 अक्टूबर को गौरी खान अपना 55वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने जा रही हैं. 55 की उम्र में भी गौरी खान का ग्लैमर कम नहीं हुआ है. गौरी जवानी के दिनों से सुंदर रही हैं. गौरी दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई यहीं से पूरी की. दिल्ली में उनकी मुलाकात अपने स्टार हसबैंड शाहरुख खान से हुई.

हालांकि गौरी खान को शुरुआत में शाहरुख खान पसंद नहीं थे, लेकिन एक्टर के जुनून ने गौरी को प्यार करने पर मजबूर कर दिया. गौरी के लिए शाहरुख दिल्ली से मुंबई पहुंचे गये थे.

शाहरुख खान की गौरी पर पहली बार नजर एक दोस्त की पार्टी में पड़ी थी. तभी से शाहरुख ने ठान लिया था कि अगर वह शादी करेंगे तो गौरी से ही करेंगे. दिल्ली से मुंबई जाने के बाद शाहरुख की किस्मत पलट गई.

शाहरुख और गौरी खान ने साल 1991 में दिल्ली में शादी रचा ली. शादी से पहले शाहरुख कई टीवी सीरियल में काम कर चुके थे और शादी के अगले साल 1992 में उन्होंने दीवाना से डेब्यू किया.

जब शाहरुख खान पहली फिल्म दिल आशना है के लिए गौरी खान के साथ हेमा मालिनी के पास गए थे, तो दोनों ने उनके ऑफिस में 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक उनका इंतजार किया था.

दूसरी तरफ गौरी खान भी अपने करियर पर फोकस कर रही थीं. आज गौरी खान एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, जो बॉलीवुड के कई बड़े-छोटे स्टार्स के घर के लिए इंटीरियर सेट कर चुकी हैं.

गौरी खान ने शाहिद कपूर से लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा तक कई बॉलीवुड स्टार्स के घर का इंटीरियर सेट किया है. अब तो गौरी मुंबई में अपना खुद का रेस्टोरेंट टोरी भी चलाती हैं, जहां स्टार्स पार्टी करने पहुंचते हैं.

इसके अलावा गौरी खान फिल्म प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की मालकिन हैं, जिसके तहत उन्होंने स्टार हसबैंड शाहरुख खान की जवान समेत कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं.

हाल ही में गौरी ने अपने बड़े बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड प्रोड्यूस की है, जिसमें शाहरुख, आमिर, सलमान, राजामौली और बॉबी देओल समेत कई स्टार्स नजर आए थे.



